Inter: Alan Patrick é eleito craque do Brasileirão no mês de outubro

publicidade

O meia Alan Patrick, do Inter, foi eleito o craque do Brasileirão no mês de outubro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira e contou com os votos de diversos jornalistas. No período, o camisa 10 anotou três gols e concedeu duas assistências pelo Colorado em cinco jogos.

"É um prêmio individual, porém, meus companheiros têm parcela disso. Como é um esporte coletivo, sou muito grato à equipe. Todos têm uma participação especial nesse prêmio", agradeceu.

Como vencedor do prêmio, Alan Patrick pode escolher uma organização social do Instituto Assaí para destinar uma tonelada de alimentos. O jogador do Inter optou pela instituição Amigos do Bem, situada em São Paulo e atuante em todo o país, que realiza projetos voltados ao desenvolvimento local e inclusão social para populações em situação de extrema pobreza e miséria.

O Inter entra em campo no domingo contra o Red Bull Bragantino, mas sem Alan Patrick. O meia está suspenso e ficará de fora do duelo na volta da Data Fifa.

Veja Também