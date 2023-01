Inter: Alessandro Barcellos trata saída de Taison como "página virada"

publicidade

O presidente Alessandro Barcellos se manifestou, nesta segunda-feira, pela primeira vez após as fortes críticas de Taison, que se mostrou descontente com a forma que foi conduzida a sua rescisão de contrato com o Inter. Em entrevista para a ESPN, o mandatário colorado evitou entrar em polêmica e tratou a saída do jogador como "página virada".

"É página virada. O jogador veio para o Inter por um desejo manifestado inúmeras vezes quando vinha a Porto Alegre participar de jogos beneficentes. O Inter sempre buscou cumprir os compromissos, que ele estivesse bem aqui. O clube tem cuidado com os ídolos. Não foi diferente com a volta do D’Alessandro e a despedida", disse.

Barcellos ressaltou que a decisão de encerrar a segunda passagem do jogador pelo Beira-Rio foi em prol do crescimento do clube. "O Taison sai magoado. Compreendo. É uma decisão do clube, não do presidente. Felizmente, implantamos processos profissionais aqui e respeitamos. Eles servem para crescermos como clube e enfrentarmos os maiores do Brasil e fora. É um ambiente que se distancia de questões pessoais", finalizou.

Após acertar a sua saída do Inter, Taison já tem novo destino. O meia-atacante vai atuar pelo PAOK, da Grécia, onde encaminhou um contrato de um ano e meio.

Veja Também