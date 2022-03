Inter analisa alternativas do Leste Europeu

publicidade

Wanderson não viria ao Brasil agora. Ele construiu uma carreira na Europa e, desde 2017, estava no Krasnodar, da Rússia. A guerra, porém, precipitou os planos do jogador, que ganhou autorização do seu clube para negociar um regresso. Por isso, acabou no Inter. “Sempre sonhei em jogar no Brasil, mas não achei que seria agora. Foi mais cedo do que pensava”, afirmou Wanderson, ontem. Agora, a ideia é usar o modelo de negócio utilizado com o atacante para trazer mais reforços, principalmente dos dois países atualmente em guerra.

Todos os jogadores estrangeiros que estão atuando em algum clube da Ucrânia ou da Rússia ganharam uma autorização especial da Fifa para negociar com outros clubes, fechando contratos até o final de junho − esse prazo deve ser dilatado, conforme o conflito se mantém. Por isso, houve uma corrida de times brasileiros por jogadores que estão nestes dois países. O Atlético Mineiro repatriou Junior Alonso, que também estava no Krasnodar. O Flamengo, por sua vez, trouxe o zagueiro Pablo, que estava no Lokomotiv Moscou.

Os dirigentes colorados analisam o mercado com cuidado. A boa relação com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que no ano passado comprou os direitos de Vinicius Tobias antes que ele estreasse com a camisa colorada, pode ajudar em alguns negócios. O clube ucraniano, que suspendeu as suas atividades devido ao conflito, tem vários jogadores brasileiros que interessariam, desde aceitassem uma substancial redução salarial.

O zagueiro Vitão e o meia Alan Patrick foram avaliados, mas são negócios considerados improváveis pelos valores envolvidos. O primeiro é um defensor jovem, vendido em 2019 pelo Palmeiras ao Shakhtar, com passagens pelas seleções brasileiras de base. Ele teria interesse em voltar ao Brasil para ficar na vitrine, já que sonha em ser convocado para a Seleção Brasileira. Alan Patrick, por sua vez, tem 30 anos e passou pelo Inter entre 2013 e 2014, com boas atuações.

Ele não atua desde novembro, quando passou por uma cirurgia. É um meia clássico, com características difíceis de encontrar. Wanderson está confirmado e já treinando. Ontem, ele se colocou à disposição de Cacique Medina para jogar em qualquer posição do ataque, mas deixou claro que se trata de um “ponteiro” à moda antiga. Sua estreia deve ocorrer no Brasileirão.