Inter anuncia a contratação do lateral Moisés, ex-Bahia

O Internacional anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Moisés, que estava no Bahia. O jogador de 24 anos assina contrato com o Inter até o final de 2021. Na temporada de 2019, atuou em 30 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Moisés iniciou a carreira no Comercial de Ribeirão Preto, de São Paulo, e chegou a ser emprestado para o Inter em 2012, entretanto, acabou não permanecendo no Colorado. Na sequência, passou por Batatais, Madureira, Corinthians, Red Bull Bragantino, Botafogo e estava na segunda passagem pelo clube baiano.

Em 2019, foram 55 jogos e dois gols marcados. Em 2018, atuando pelo Botafogo, o lateral fez 40 jogos, sem marcar nenhum tento. No ano anterior, havia atuado pelo Corinthians, mas teve poucas oportunidades e esteve em campo em 13 oportunidades. Com a camisa do Tricolor baiano foram 92 partidas disputadas.

Segundo a imprensa baiana, com atuações irregulares, Moisés terminou a temporada criticado. Situação parecida com a vivia por Zeca no Inter. Desde 2018, o lateral atuou em 56 jogos e não marcou nenhum gol. Com altos e baixos, acabou perdendo a posição para o jovem Heitor no segundo semestre de 2019.

'Lansamos' mais um! Moisés ficou bem de vermelho. Daqui a pouco o jogador será apresentado no CT. #VamoInter pic.twitter.com/96EERySTdi — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 15, 2020

• Ficha do atleta

Nome: Moisés Roberto Barbosa

Nascimento: 11/03/1995

Natural: São Paulo-SP

Altura: 1,81m

Carreira:

2014 - Comercial-SP

2014 - Batatais

2015 - Madureira

2015 - Corinthians

2015 - Bragantino

2016 - Bahia

2017 - Corinthians

2018 - Botafogo

2019 - Bahia

Conquistas:

2017 - Campeonato Paulista

2017 - Campeonato Brasileiro

2018 - Campeonato Carioca

2019 - Campeonato Baiano