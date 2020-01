Inter anuncia a contratação do meia Gabriel Boschilia

publicidade

O Inter anunciou no início da tarde desta terça-feira a contratação do meia Gabriel Boschilia, de 22 anos. O jogador é aguardado em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Colorado até o final de 2022.

Revelação da base do Guarani, o jogador foi negociado para o São Paulo em 2012. No clube paulista realizou 44 jogos e foi vendido para o futebol francês em 2015. Boschilia também possui histórico nas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo Sub-17 no ano de 2013, anotando seis gols em quatro partidas, e ainda tem no currículo convocações para as categorias Sub-20 e Sub-21.

Além de ter atuado no Monaco, o meio-campo também passou pelo Standard Liége (BEL) e Nantes (FRA), em 2019. Pelo clube francês, disputou 32 jogos e marcou cinco gols.

• Ficha técnica

Nome: Gabriel Boschilia

Nascimento: 05/03/1996

Natural: Piracicaba-SP

Altura: 1,72m

• Carreira:

2014 - São Paulo

2015 - Monaco (FRA)

2016 - Standard Liége (BEL)

2017 - Monaco (FRA)

2018 - Nantes (FRA)

2019 - Monaco (FRA)