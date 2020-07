Inter anuncia a contratação do volante Matheus Jussa

publicidade

O Inter anunciou no início da tarde desta quinta-feira a contratação do volante Matheus Jussa. O jogador de 24 anos também atua como zagueiro. Ele chega ao Beira-Rio por empréstimo sem custos para o Colorado e com um contrato até maio de 2021.

“Uma honra vestir essa camisa. Sou primeiro volante, mas também atuou como zagueiro. Sou um jogador que usa bastante a força e o corpo. Tenho um bom passe e o desarme. (...) Dentro de campo vou aprender com grandes jogadores como Cuesta e Lindoso. Espero fazer história no Inter”, disse Jussa.

Jussa já treina no CT do Parque Gigante. “Canhoto, aprovado pelo técnico Eduardo Coudet, o atleta começou a carreira na Portuguesa, onde estreou com 17 anos”, revela a nota do Inter sobre a contratação.

Com destaque no time paulista, acabou contratado pelo Vasco da Gama. No clube carioca foi integrado à equipe sub-20, onde sofreu uma lesão que o afastou quatro meses dos gramados. A pedido do técnico Jorginho, tentou acelerar a recuperação para voltar antes do prazo, mas não conseguiu, pois perdeu espaço com a chegada de Cristóvão Borges.

Foi proibido de treinar no clube da Cruz de Malta e ficou sete meses realizando exercícios físicos na academia. Após um acordo, deixou o Vasco e passou duas temporadas no São Bernardo. Em 2019, foi contratado pelo time da cidade onde nasceu e virou destaque do Oeste na Série B.

Neste ano, atuou sete jogos pelo clube paulista, somando 630 minutos em partidas da Copa do Brasil e do estadual, segundo dados do site O Gol. No período recebeu três cartões amarelos.