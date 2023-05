Inter anuncia a volta de Flávio de Oliveira como preparador físico

publicidade

O Inter anunciou nesta terça-feira a volta do preparador físico Flávio de Oliveira, 56 anos, ao clube. O retorno do profissional ocorre após 6 meses da sua primeira passagem pelo estádio Beira-Rio. Contratado em maio do ano passado, Flávio saiu ao final de novembro alegando problemas pessoais.



Ele fez parte da campanha que deu ao Inter o vice-campeonato em 2022. Será a terceira vez em que ele irá trabalhar com Mano Menezes. Além da temporada passada, os dois estiveram juntos no Corinthians, em 2009. O profissional ainda coleciona passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Ceará, Santos, Vasco e Cruzeiro.

A contratação de Flávio se deve principalmente à queda na preparação física que a equipe vem sofrendo ao longo dos meses. Em 2023, o Colorado apresenta uma boa intensidade no início dos jogos, mas perde o fôlego durante os 90 minutos.