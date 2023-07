Inter anuncia Eduardo Coudet como novo treinador

publicidade

O Inter agiu rápido e dois dias depois de demitir Mano Menezes anunciou o seu substituto. O clube confirmou nesta quarta-feira a volta de Eduardo Coudet ao Beira-Rio. O treinador estava desempregado após deixar o Atlético-MG durante o mês de junho. Ele assinou contrato até o final de 2023.

Junto com Coudet chegam também para compor a comissão técnica o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

📝 COUDET ESTÁ DE VOLTA AO INTER! 🔥 pic.twitter.com/vdseLfklM3 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 19, 2023

Eduardo Coudet começou o ano de 2023 no Atlético-MG. Em Minas Gerais, o treinador conquistou o Campeonato Mineiro e iniciou bem a sua trajetória no Galo. No entanto, com o desempenho ruim nas primeiras rodadas do Brasileirão, o argentino perdeu prestígio entre a torcida e acabou demitido.

Antes disso, ainda em maio, Coudet revelou o desejo de voltar ao Beira-Rio. "Tenho uma dívida com esse clube, com o torcedor e, algum dia, quem sabe, o futebol vai deixar pagar essa dívida", disse à época.

Mesmo que o desempenho estivesse em declínio e tenha sofrido nos clássicos Gre-Nais, Coudet deixou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro de 2020 e ainda classificado para as oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Em 46 jogos comandando o time colorado, soma 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com aproveitamento de 61,5%.

Em 2020, Coudet acabou deixando o Inter após um desgaste com a diretoria da época. Depois de sair do Beira-Rio, segui rumo para a Espanha, onde trabalhou no Celta, de Vigo.

A volta da competitividade

Com Coudet, o presidente Alessandro Barcellos busca uma resposta para a criticada falta de competitividade do Inter, apesar do time estar classificado para as oitavas de final da Libertadores. A principal reclamação da torcida é a falta de ímpeto ofensivo do clube, especialmente a de tentativas de conclusão.

A tarefa principal do novo técnico poderá ser a da vida do Colorado na temporada. Encarar o River Plate, na decisão das oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo está marcado para 1º de agosto e a volta, no Beira-Rio, para o dia 8.

Ficha Técnica

Nome: Eduardo Germán Coudet

Data de Nascimento: 12/09/1974

Origem: Buenos Aires (Argentina)

Carreira

2015 | Rosario Central (Argentina)

2017 | Tijuana (México)

2018 | Racing (Argentina)

2020 | Internacional

2020 | Celta (Espanha)

2023 | Atlético-MG

2023 | Internacional

Conquistas:

2019 | Superliga Argentina

2019 | Troféu dos Campeões

2019 | Melhor treinador do Campeonato Argentino

2023 | Campeonato Mineiro