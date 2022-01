Inter anuncia oficialmente centroavante Wesley Moraes

publicidade

O Inter anunciou oficialmente nesta sexta-feira o centroavante Wesley Moraes. O jogador chegou a Porto Alegre no início da tarde de quinta-feira e assinou com o clube por empréstimo de uma temporada. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube.

Mineiro de 25 anos e com 1,91 de altura, Wesley tem no currículo uma breve passagem pela Seleção em 2019. Ele pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e estava emprestado ao Brugge, da Bélgica. O atacante é mais uma peça ofensiva ao elenco do técnico Alexander Medina, que agora passa a ter uma boa “dor de cabeça” no setor que já tem Yuri Alberto como opção consolidada.

O atacante saiu cedo do Brasil, sem passar por grandes clubes, para atuar na Europa. Ainda jovem, chegou ao Brugge, da Bélgica, onde se destacou. Em 2019, foi vendido ao Aston Villa por 25 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara da história do clube inglês. No primeiro dia de 2020, ele sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. Desde então, não recuperou o futebol que o levou até para a Seleção Brasileira em 2019.

Como assinou um contrato de empréstimo e é um jogador valorizado na Europa, apesar da má fase atual, é remota a chance de ele permanecer no Inter mais do que um ano, se voltar a marcar gols.