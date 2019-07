Inter anuncia que Danilo, Heitor e Natanael entram na lista da Libertadores

publicidade

O Inter anunciou nesta sexta-feira as trocas que fará para as oitavas de final da Copa Libertadores 2019. Entram Danilo Fernandes, Heitor e Natanael. Saem da lista de inscritos o goleiro Keiller, o meia Camilo e o lateral Iago.

Danilo Fernandes não figurou na primeira inscrição do Colorado devido a um problema físico. Totalmente, recuperado assume a vaga de Keiller. Odair Hellmann e Daniel Pavan, preparador de goleiros, ainda tem o titular Marcelo Lomba e Daniel.

O lateral esquerdo Natanael foi anunciado como reforço do Inter no dia 2 de julho e fez a estreia na derrota para o Athletico, em Curitiba. O atleta de 28 anos assume a vaga de Iago vendido para o Augsburg, da Alemanha. Uendel tem sido o titular da posição nos últimos jogos.

Já Heitor foi inscrito devido a lesão muscular na coxa direita de Zeca, que só deve voltar aos treinos no dia 29, dois dias antes do confronto no Beira-Rio contra o Nacional. Bruno deve ser o titular nos confrontos contra os uruguaios e o jovem de 18 anos deve ser opção no banco de reservas.

O Colorado enfrenta o Nacional, do Uruguai, na quarta-feira, às 19h15min, no estádio Parque Central, em Montevidéu. A partida de volta está marcada para o dia 31, no mesmo horário, mas no estádio Beira-Rio.