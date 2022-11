Inter anuncia renovação de contrato com Lucas Ramos

publicidade

O Inter anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com Lucas Ramos, 19 anos, até o final de 2025. O vínculo anterior era válido até agosto de 2024.

Lucas Ramos renova o contrato com o Inter até dezembro de 2025. 🇦🇹❤️ pic.twitter.com/NFxaERkelX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 18, 2022

Criado no Celeiro de Ases, gaúcho de Sarandi, Lucas Ramos está no clube desde os 10 anos. Em 2021, o jogador foi alçado ao grupo principal, onde passou a ganhar mais oportunidades nesta temporada. Foram 10 partidas disputadas em 2022, sendo nove pelo Campeonato Brasileiro.

Em dois anos no profissional, Lucas soma 20 jogos e um gol marcado. Com boas aparições no final desta temporada, a tendência é de que o garoto seja mais aproveitado em 2023.

