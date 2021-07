Inter anuncia renovação do goleiro Daniel até 2023

publicidade

O Inter comunicou, na tarde desta sexta-feira, a renovação de contrato com o goleiro Daniel, de 27 anos. Formado na base, o arqueiro estendeu seu vínculo com o Clube até dezembro de 2023. Promovido a titular pelo técnico Diego Aguirre, o jogador vem passando segurança na meta colorada e deixando o mais experiente Marcelo Lomba no banco de reservas. No empate com o Olimpia, na última quinta-feira, no Paraguai, Daniel realizou defesas importantes para segurar o resultado.

“Estou muito feliz em renovar meu contrato com esse clube gigante. Há 10 anos visto essa camisa com muita gana e alegria. Aqui me sinto em casa e, junto dos meus companheiros, espero conquistar muitas coisas pelo Inter”, afirmou ao site oficial do clube.

Recebendo oportunidades desde o começo da temporada, Daniel já realizou 17 partidas neste ano. Desde sua chegada ao profissional, ele vestiu camisa colorada 26 vezes.

Veja Também