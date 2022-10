Inter anuncia saída do coordenador técnico Paulo Autuori

publicidade

Após ser anunciado como técnico do Atlético Nacional, Paulo Autuori teve a sua saída oficializada pelo Inter. O Colorado informou que o profissional pediu o seu desligamento na tarde desta segunda-feira. Dessa forma, a decisão é unilateral por parte de Autuori, que recebeu uma proposta do clube colombiano e aceitou.

Paulo Autuori deixa o cargo de diretor técnico do Inter.



"Houve o contato há algumas semanas por parte do Nacional e desde o primeiro momento tratei de manter o Presidente do Inter informado. Desde que comecei na função, sempre deixei claro que só voltaria ao cargo de treinador em caso de projetos fora do Brasil e foi o que acabou acontecendo no caso do Nacional, um clube que conheço e onde já trabalhei. Durante as tratativas, ainda tentamos prorrogar a saída para o final do ano, mas houve a urgência por parte do clube colombiano. Só tenho a agradecer ao Inter pelo período de trabalho. Vejo o clube em um excelente caminho, com profissionais qualificados, com excelentes lideranças na parte técnica, administrativa e política, e fico na torcida para que os resultados sigam sendo colhidos no curto e no longo prazo", afirmou o profissional.

Paulo Autuori chegou ao Beira-Rio no dia 1° de abril. Na oportunidade, ele deixou o Goiás para assumir a função de coordenador técnico e participar do início das mudanças no departamento de futebol do clube gaúcho.

Manifestação do presidente

Em suas redes sociais, o Inter divulgou um pronunciamento do presidente Alessandro Barcellos sobre a saída de Paulo Autuori. O mandatário colorado reforçou que a decisão foi unilateral, mas destacou a importância de Autuori nesses seis meses que trabalhou na função de diretor técnico no clube.

"É uma decisão unilateral que vínhamos conversando há alguns dias. Mas que nada deve preocupar o torcedor daquilo que é o mais importante: os processos, os procedimentos e a profissionalização do departamento de futebol. O Paulo (Autuori) nos ajudou muito nisso e essas questões não retrocederão jamais. Elas só avançarão, para que o torcedor, que nós direção, possamos ter no departamento de futebol algo comprometido com aquilo que acreditamos, que é a sua real profissionalização. Continuaremos avançando, com Mano Menezes no comando técnico, com William Thomas como diretor executivo e toda equipe do departamento de futebol, respaldada pela direção do clube, para que os avanços continuem."

Barcellos aproveitou para falar da importância das duas próximas partidas do Inter no Brasileirão, contra Flamengo e Goiás, e pediu o apoio de todos para essa reta final de temporada.

"Estamos trabalhando fortes para que continuemos vencendo no Campeonato Brasileiro. Dois desafios importantes que temos pela frente. O jogo no Maracanã contra o Flamengo e depois com a nossa torcida de volta ao Beira-Rio, às 11h, contra o Goiás. Conclamamos todos a estarmos juntos nesse momento, para que a gente possa, cada vez mais, avançar em coisas que acreditamos e contar com apoio do torcedor", completou.

