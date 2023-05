Inter apresenta novo uniforme reserva

publicidade

O Inter apresentou nesta terça-feira o seu uniforme reserva. Produzido pela Adidas, fornecedora de materiais esportivos do clube, a nova camisa apresenta uma novidade: linhas diagonais vermelhas sob a camisa de cor branca.

Segundo o clube, o segundo uniforme segue o conceito da primeira camisa, homenageando a paixão do torcedor pelo Colorado. A camisa ainda ganhou uma gola especial com a frase “Vivo em Ti” na parte de trás em vermelho, mesma cor das três listras no ombro, do logo da adidas e da listra que percorre a lateral.

Chegou a nova camisa II do Inter! O manto, que inova apresentando linhas diagonais vermelhas, homenageia a paixão do torcedor pelo Colorado. 🇦🇹❤



🔗 Compre já a sua na InterStore: https://t.co/paZJF4OpOO pic.twitter.com/TKvXj198d4 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 17, 2023

Completam o kit o calção vermelho e o meião branco com uma faixa vermelha. O uniforme já está disponível nas lojas físicas do Inter ou pelo site, nas versões masculino e feminino. O valor é R$ 349,99. A partir do dia 24, poderá ser adquirido no mercado em geral.

