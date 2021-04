Inter aprimora saída de bola em treino no CT

publicidade

Após a folga de domingo para o grupo do Inter e o trabalho de segunda-feira, o técnico Miguel Ángel Ramírez aproveitou a atividade desta terça-feira pela manhã para corrigir alguns problemas apresentados pela equipe no Gre-Nal do último sábado e nos jogos anteriores. Sem a confirmação da Federação Gaúcha de Futebol de quando irá enfrentar o Aimoré, na penúltima rodada da fase classificatória do Gauchão, o espanhol terá, segundo a assessoria de impresa do clube, “quase duas semanas” para treinamentos.

Na manhã desta terça-feira, Ramírez aproveitou a atividade para realizar trabalhos técnicos e táticos em um dos gramados do Centro de Treinamentos no Parque Gigante. Inicialmente, os jogadores exercitaram a troca de passes. Na sequência, o espanhol aproveitou para fazer ajustes na equipe. Ramírez trabalhou com os seus comandados a organização tática defensiva, a saída de bola da defesa para o ataque e a construção de jogadas ofensivas.

Com o longo tempo sem compromissos oficiais, a comissão técnica marcou dois turnos de atividades na quarta-feira. A primeira ocorre às 10h e a segunda sete horas depois. Na quinta, o trabalho será às 16h30min. Na sexta e no sábado o treino será pela manhã. O domingo será de folga para o elenco.

Veja Também