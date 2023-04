Inter arranca empate com o Independiente Medellín na estreia da Libertadores

publicidade

A busca pelo tricampeonato da América começou com emoção. Nesta terça-feira, o Inter arrancou um empate com o Independiente Medellín por 1 a 1, no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia. Víctor Moreno abriu o placar para os donos da casa. Alan Patrick igualou para o Colorado no apagar das luzes.

Assim como já tinha acontecido em outros jogos no ano, os gaúchos começaram a partida, em Medellín, no ataque e criaram chances de gol, mas pecaram nas finalizações. Depois, sem conseguir manter a mesma intensidade, o Inter viu o Independiente melhorar e abrir o placar logo cedo no segundo tempo. No final, as trocas de Mano Menezes surtiram efeito e o gol de empate chegou aos 40 minutos.

O Inter volta a campo na próxima terça-feira, contra o CSA, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, às 20h. Pela Libertadores, o Colorado recebe o Metropolitanos, no Beira-Rio, às 19h, no dia 18 de abril.

Superioridade colorada, mas sem gol

Mesmo fora de casa, o Inter começou a partida com marcação no campo de defesa dos donos da casa. Aos 7, Wanderson recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Maurício. O camisa 27 desviou para ótima defesa de Vázquez. Dois minutos depois, após recuperar a bola no campo de ataque, Wanderson recebeu na meia esquerda e soltou a bomba para boa defesa do goleiro dos donos da casa.

Com menos posse de bola, o Medellín foi levar perigo aos 18 minutos. Pardo recebeu na entrada da área, girou e finalizou. A bola passou perto do travessão de Keiller. A resposta colorada veio três minutos depois. Na melhor chance do jogo, Luiz Adriano recebeu passe açucarado de Alan Patrick e finalizou dentro da área para grande defesa de Vázquez.

Após apresentar um bom futebol durante os primeiros trinta minutos, o Inter caiu de rendimento e viu o Independiente crescer na partida. Aos 35, após recuo errado de Carlos de Pena, Pons saiu na cara de Keiller. O camisa 9 finalizou para defesa espetacular do goleiro colorado.

Os minutos finais da etapa inicial foram de maior posse de bola dos donos da casa, mas sem criar chance de gol. Já o Colorado baixou as linhas e tratou de buscar os contragolpes, porém sem sucesso.

Keiller falha e Alan Patrick salva

Com mais ímpeto na etapa final, o Independiente abriu o placar cedo. Aos 7, após cruzamento da direita, Keiller saiu muito mal do gol e Moreno aproveitou para cabecear para o gol vazio, 1 a 0.

Para tentar mudar a história do jogo, Mano Menezes optou pela entrada de Pedro Henrique, goleador colorado no ano, no lugar de Maurício. Por lesão, Mercado deixou o campo para a entrada de Rodrigo Moledo. Mas foram os donos da casa que seguiram perigosos.

Aos 21, Cetré recebeu pela meia direita, avançou e finalizou cruzado para boa defesa de Keiller. A primeira chegada colorada aconteceu 11 minutos depois. Pedro Henrique recebeu pela direita, ajeitou para a perna esquerda e finalizou para ótima defesa de Vázquez.

Apesar das poucas chances criadas, o Inter conquistou o empate na raça e com a contribuição das categorias de base. Aos 40 minutos, Lucca, que substituiu Luiz Adriano, ganhou do adversário pela esquerda e cruzou. Wanderson finalizou e Vázquez salvou. No rebote, Alan Patrick fuzilou para deixar tudo igual no Atanásio Girardot, 1 a 1.

Com o gol sofrido, o Independiente tentou pressionar nos minutos finais com cruzamentos na área, mas sem sucesso. O Colorado conseguiu se defender bem e deixou a Colômbia com um ponto conquistado, que vai ser importante para a sequência da campanha na primeira fase.

Libertadores 2023 - 1ª rodada do Grupo B

Independiente Medellín 1

Luis Vasquez; Monroy, Moreno Córdoba, Cadavid e Londoño; Torres, Alvarado, Batalla (Loiaza), Cetré (Gómez) e Pardo; Pons. Técnico: David González

Inter 1

Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado (Rodrigo Moledo) e Thauan Lara; Johnny (Baralhas), Carlos De Pena, Mauricio (Pedro Henrique) e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Víctor Moreno, aos 7 minutos do segundo tempo (DIM); Alan Patrick, aos 40 minutos do segundo tempo (I);

Cartões amarelos: Daniel Torres e Cetré (DIM)

Árbitro: Facundo Tello (ARG-Fifa)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG-Fifa) e José Savorani (ARG-Fifa)

Data e hora: 04 de abril, terça-feira, às 21h

Local: Estádio Atanásio Girardot, em Medellín (COL)