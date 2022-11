Inter atropela Palmeiras e termina como vice-campeão do Brasileirão

publicidade

Despedida em grande estilo. Foi dessa forma que o Inter finalizou o Campeonato Brasileiro 2022. Neste domingo, o Colorado não tomou conhecimento do campeão Palmeiras e goleou por 3 a 0, no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Maurício, Alexandre Alemão e Braian Romero.

Partida de luxo. É assim que dá para definir a atuação do Inter contra o Alviverde paulista. No primeiro tempo, imprimiu grande intensidade e abriu dois gols de vantagem com naturalidade. Já na etapa final, quando recuou as linhas, viu Keiller fazer duas grandes defesas. No contragolpe, matou o confronto nos minutos finais.

Com o resultado, o Colorado de Mano Menezes terminou o Brasileirão como vice-campeão, com 73 pontos — a maior pontuação do clube na era dos pontos corridos. Foi a primeira derrota do Palmeiras fora de casa em toda a campanha do título brasileiro.

Inter arrasador contra o campeão

Em busca da confirmação da vice-liderança, o Inter começou a partida pressionando no ataque. Na primeira chegada, aos 2 minutos, Carlos de Pena cobrou o escanteio da direita e Vitão, sozinho na grande área, desviou de cabeça para fora. Passou perto da meta de Vinicius.

Na segunda chance, o Colorado abriu o placar e explodiu o Beira-Rio. Aos 9, após cobrança de lateral, Alemão ajeitou para Maurício. De dentro da área, o camisa 27 soltou uma paulada de perna esquerda no ângulo direito do goleiro Vinicius. Um golaço, 1 a 0.

Melhor na partida, o Inter seguiu em cima do Palmeiras e criou mais três oportunidades. Aos 15, Wanderson precisou finalizar duas vezes para obrigar ótima defesa de Vinicius, que colocou para escanteio. Na cobrança do corner, Vitão ganhou pelo alto e desviou de cabeça para a defesa segura do goleiro paulista. Aos 17, os donos da casa quase aumentaram a vantagem. Wanderson ganhou pelo lado direito, invadiu a área e soltou a bomba de direita. A bola encontrou a trave direita do Verdão.

Com a alta intensidade imposta nos primeiros minutos, o Colorado diminuiu o ritmo e recuou as linhas para explorar a velocidade nos contragolpes. O Alviverde, por sua vez, passou a ter mais a bola, mas sem conseguir levar perigo a Keiller, um mero espectador da partida no gramado do Beira-Rio.

Aos 38 minutos, o Inter colocou a segunda bola na rede. Após bela troca de passes pela direita, Maurício cruzou para Alemão. O camisa 35 antecipou o goleiro Vinicius e desviou para o fundo das redes. O 2 a 0 fazia justiça ao volume de jogo do Inter na etapa inicial.

Com o segundo gol sofrido, o Palmeiras resolveu acordar e levou perigo em duas oportunidades. Aos 42, Dudu aproveitou cobrança de falta lateral e tocou por cobertura. A bola passou por cima de Keiller e também da meta colorada. No minuto seguinte, Mayke foi acionado pela direita e cruzou para Rony. O camisa 10 desviou de cabeça para fora.

Keiller salva e Romero fecha a conta

Em desvantagem, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com duas alterações: Gabriel Menino e Bruno Tabata nos lugares de Atuesta e Gustavo Scarpa, respectivamente. Na primeira chegada, os paulistas quase descontaram com um golaço. Aos 2, Vanderlan cruzou da esquerda e Rony finalizou de bicicleta no travessão.

Aos 8 minutos, o Alviverde criou outra chance de gol. Vanderlan recebeu de Dudu pela esquerda e cruzou rasteiro. Endrick finalizou na pequena área para defesa espetacular de Keiller, que ficou com a bola. Três minutos depois, Danilo aproveitou cobrança de lateral dentro da área, se livrou da marcação e finalizou por cima da meta colorada.

Com o time recuado e vendo o Palmeiras pressionar, Mano Menezes promoveu duas mudanças na equipe do Inter, aos 24. Lucas Ramos e Pedro Henrique entraram nos lugares de Taison e Maurício, respectivamente. Um minuto depois, Lucas Ramos aproveitou um rebote na entrada da grande área e finalizou para defesa segura do goleiro Vinicius.

Em contragolpe, o Colorado chegou com perigo aos 29 minutos. Após erro do Palmeiras no ataque, Pedro Henrique puxou o contra-ataque em alta velocidade. O camisa 28 cruzou da direita, a zaga do Palmeiras cortou e a bola sobrou para Matheus Dias, que finalizou da entrada da grande área para defesa de Vinicius.

Aos 35 minutos, Keiller voltou a salvar o Inter. Em cruzamento da esquerda, Navarro ganhou por cima e desviou no ângulo esquerdo. O goleiro colorado voou e espalmou para escanteio. Outra grande defesa do camisa 12.

Com o Palmeiras desesperado, o Colorado tratou de matar o jogo aos 39. Braian Romero aproveitou passe de Wanderson e, dentro da área, desviou de Vinicius para transformar a vitória colorada em goleada no Beira-Rio, 3 a 0. Festa para os mais de 30 mil colorados presentes no estádio.

Brasileirão Série A - 38ª rodada

Inter 3

Keiller; Fabricio Bustos (Igor Gomes), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Matheus Dias (Estêvão), Carlos de Pena, Maurício (Pedro Henrique) e Taison (Lucas Ramos); Wanderson e Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras 0

Vinicius; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Danilo, Atuesta (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Bruno Tabata); Dudu (Giovani), Rony (Rafael Navarro) e Endrick (José López). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Maurício, aos 9 minutos do segundo tempo, Alemão, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Romero, aos 39 minutos do segundo tempo (I)

Cartões amarelos: Lucas Ramos e Alemão (I); Atuesta, Endrick e José López (P);

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ-CBF) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-CBF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)

Data e horário: Domingo, 13 de novembro, às 16h

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)