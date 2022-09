Inter atualiza para 45 mil projeção de público na final do Brasileirão Feminino

publicidade

Após esgotar os 40 mil ingressos disponibilizados, o Inter abriu um lote extra com 5 mil entradas para a decisão do Brasileirão Feminino contra o Corinthians, neste domingo, às 11h, no estádio Beira-Rio. Na noite deste sábado, o Colorado comunicou que os tickets extras também haviam acabado e atualizou a projeção de público para 45 mil torcedores nas arquibancadas.

Este será o maior público da história da modalidade no Brasil. O recorde anterior é corinthiano, com 30.077 adeptos na NeoQuimica Arena.

INGRESSOS ESGOTADOS!! 🔥🔥🔥



O lote extra que disponilizamos esgotou e iremos fazer uma festa linda na partida de ida da grande final do @BRFeminino. 💪



VAMOS FAZER HISTÓRIA, TORCIDA COLORADA!! MUITO OBRIGADO PELA MOBILIZAÇÃO! BORA, GURIAAAAAAS!!! 😍🇦🇹 pic.twitter.com/ShiHNTKilr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 17, 2022

Diante da grande procura, o clube informou que abrirá os portões mais cedo, às 9h30min, e reforça o pedido pela doação de 1kg de alimento não perecível na chegada ao estádio. Os donativos serão repassados ao Banco de Alimentos.

A campanha do Inter na competição já teve um recorde do time feminino atuando no Beira-Rio. Foi justamente na fase anterior, no jogo de ida da semifinal, contra o São Paulo. Na ocasião, 7.025 torcedores assistiram o empate em 1 a 1 diante do Tricolor, que credenciou o Colorado a jogar a final.

A partida de volta da decisão será na casa do Corinthians, no sábado, 24 de setembro, às 14h, na Neo Química Arena.

