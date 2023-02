Inter avança em negociação para repatriar Aránguiz

publicidade

O Inter avançou, nesta sexta-feira, na negociação para repatriar Charles Aránguiz, 33 anos, do Bayer Leverkusen, da Alemanha. O Colorado busca, inicialmente, acertar um pré-contrato com o volante chileno, já que o seu vínculo com o clube alemão termina em junho. Para isso, Deive Bandeira, gerente de mercado do clube, está na Europa.

Aránguiz é um sonho antigo do Inter. Com boa passagem pelo Beira-Rio entre 2014 e 2015, o jogador teve seu nome ligado ao clube gaúcho por diversas vezes e chegou a estar próximo de retornar em 2020. Pelo Colorado, foram 54 partidas disputadas e 10 gols marcados, com dois títulos gaúchos conquistados. Depois, foi vendido ao Bayer Leverkusen, onde está desde então, por cerca de 13 milhões de euros.

Em outra frente, o Colorado trabalha para também repatriar um outro velho conhecido: Luiz Adriano, 35 anos, que está no Antalyaspor, da Turquia. Campeão do Mundo em 2006, o centroavante tem contrato com os turcos até metade do ano. A exemplo do negócio com Aránguiz, o Inter busca acertar um pré-contrato inicialmente para depois conseguir a liberação imediata.

As possíveis duas contratações acontecem após um início instável no Campeonato Gaúcho, que gerou bastante cobrança da torcida em relação a reforços. Até o momento, o Inter anunciou apenas três contratações para a temporada: o goleiro John, o lateral-direito Mário Fernandes e o volante Gabriel Baralhas.

Veja Também