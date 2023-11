Inter busca ao menos mais duas vítórias para fechar o ano

publicidade

Analisando só a tabela do Campeonato Brasileiro, é possível afirmar que se o Inter conquistar apenas mais uma vitória nas derradeiras quatro rodadas, alcança o objetivo mais premente, que é afastar definitivamente o risco de rebaixamento. Se conquistar mais seis pontos, garante também uma vaga na Copa Sul-Americana, que virou um prêmio de consolação para um time que sonhou bem mais alto na temporada. É atrás disso que Eduardo Coudet e seus comandados irão até o final do ano.

O desafio é, diante de um horizonte tão pouco alvissareiro, arrancar motivação para as rodadas finais. O próprio Coudet, frente às perspectivas, disse, após as chances de buscar uma vaga na Libertadores minguarem, que seria difícil encarar os últimos compromissos da temporada. Depois da derrota para o Palmeiras, na sábado passado, o técnico admitiu que ele e o time precisavam jogar pela dignidade profissional e para mostrar que tinham condições de defender um clube grande como o Inter.

“Jogamos pelo futuro”, filosofou o profissional, que ainda não sabe onde trabalhará em 2024. Em tese, tem emprego garantido tanto se Alessandro Barcellos conquistar a sua reeleição quanto no caso de a oposição, liderada por Roberto Melo, chegar à presidência. “Estamos sob avaliação constante. Temos que provar que temos capacidade para estar aqui, em um clube grande. Quatro partidas é suficiente para isso”, continuou Coudet, na mesma entrevista.

O desafio, entretanto, não é pequeno. O Inter enfrenta dois postulantes ao título − o Bragantino, no domingo da próxima semana, e o Botafogo, na última rodada. Além disso, pega o Corinthians e Cuiabá, ambos fora de casa. Os dois ocupam a mesma faixa da tabela que o Inter e, portanto, lutam pelos mesmos objetivos, com a vantagem de estarem um pouco a frente na classificação.

Após a derrota para o Palmeiras, por 3 a 0, em Barueri, os jogadores colorados ganharam quatro dias de folga. Mesmo assim, Coudet terá quase dez dias para arrumar a equipe para a partida contra o Bragantino, que ocorre no Beira-Rio. Ele já sabe que não contará com Alan Patrick e Aránguiz, que estão suspensos, mas nutre a expectativa de ter Renê de volta. Além disso, espera contar com Valencia, que se recupera de um problema muscular. “Temos de voltar a ganhar. Vamos ter de mostrar que podemos voltar a ganhar. No futebol, o resultado é quase tudo”, disse Coudet.

