Inter busca contratações para a zaga, o meio-campo e o ataque

*Com informações do repórter Cristiano Silva

O Inter segue a reformulação no grupo de jogadores para o restante da temporada 2022. Após definir que Víctor Cuesta e Rodrigo Dourado estão fora dos planos, o Colorado está no mercado em busca de reforços para três setores da equipe de Alexander Medina: zagueiro, meio-campista e atacante. As contratações podem ser feitas até o dia 12 de abril, que é quando fecha a janela de transferências.

A busca por um zagueiro é justificada pelas poucas opções no elenco e também pela possibilidade de perder dois atletas. Bruno Méndez, por exemplo, tem contrato de empréstimo até metade do ano, já que está emprestado pelo Corinthians, e o valor para comprá-lo é considerado alto. Cuesta, por sua vez, está fora dos planos e deve ser negociado. Rodrigo Moledo, que voltou de lesão grave no joelho, vai precisar de mais um tempo para adquirir ritmo de jogo e ficar 100%.

No meio de campo, a busca colorada é por um meia articulador. Um jogador que possa dividir a responsabilidade de armar a equipe com Taison, que é o titular de Medina. Em contrapartida, Boschilia e Palacios estão numa "barca" para serem negociados.

No ataque, desde a venda de Yuri Alberto, o Inter enxerga a necessidade de contratar um centroavante com mais mobilidade para disputar a posição com Wesley Moraes. Até então, apenas Alexandre Alemão foi contratado, mas é visto como uma aposta. Por isso, o Colorado está no mercado para preencher essa lacuna do elenco.

Após as eliminações na Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, o Inter volta a campo no dia 6 de abril (quarta-feira), contra o 9 de Octubre, do Equador, em Guayaquil, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

