Inter busca empate com Santos na Vila Belmiro e entra no G-6

O Inter segue invicto com o técnico Mano Menezes. O Colorado saiu atrás, mas buscou o empate com o Santos por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe colorada entrou no G-6 da tabela, e ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, distante um do Atlético Mineiro, o primeiro time do G4. Na próxima rodada, o adversário será o instável Flamengo, no estádio Beira-Rio, no sábado, às 21h.

O jogo foi marcado por importantes intervenções do VAR. No primeiro tempo, o árbitro Ramon Abati assinalou penalidade em lance fora da área e foi corrigido. Na cobrança da falta corrigida, o zagueiro Eduardo Bauermann fez o gol, mas o impedimento foi apontado pelo árbitro de vídeo. Na volta do intervalo, foi a vez do Santos. O gol de Lucas Braga foi considerado impedido no campo. No vídeo, a posição regular foi confirmada. O empate colorado chegou com o zagueiro Bruno Méndez. Ele veio do banco na vaga do lateral Bustos e igualou o marcador aos 25 minutos em chute forte. Desta vez, sem arbitragem tecnológica. Essa pode ter sido a última partida do defensor pelo colorado. O Inter negocia sua contratação definitiva com o Corinthians, por quem ele está emprestado.

Tecnologia protagonista

O técnico Mano Menezes apostou no retorno do meia Carlos De Pena na vaga de Dourado, deixando Gabriel como o volante de contenção do Inter. Na vaga do suspenso Wanderson, o meia Pedro Henrique foi o escolhido. David iniciou novamente no comando de ataque. A primeira metade de jogo na Vila Belmiro foi movimentada. Com duas equipes buscando o ataque, cada uma na sua proposta. Logo aos dois minutos, o meia Edenilson cobrou falta e obrigou o goleiro João Paulo a fazer sua boa primeira aparição. Aos 9, o Colorado chegou em troca de passes. O lateral Renê inverteu da esquerda e Pedro Henrique apareceu desviando de carrinho e o arqueiro do Peixe agarrou firme. Os 15 minutos inicias foram do Inter agressivo. Com boa movimentação, o meia Alan Patrick criou chance aos 13 minutos. Ele driblou dois marcadores e soltou uma bomba torta pela linha de fundo.

A partida mudou de figura a partir dos 20 minutos. Os donos da casa passaram a explorar as laterais e ganharam vantagem em diversos lances. Aos 26, a primeira importante aparição do VAR para impor justiça. O atacante Leo Baptistão foi derrubado por Carlos De Pena na ponta da área, pela direita. O árbitro assinalou a penalidade e foi alertado pelo vídeo de que a falta aconteceu fora da área. Na cobrança, novamente o VAR evitou o pior para o colorado. O zagueiro Eduardo Bauermann entrou livre na direita da área e desviou para o fundo da rede de Daniel. Após alguns minutos de revisão, Ramon Abatti Abel confirmou a condição irregular e o 0 a 0 se manteve no escore.

O Inter aproveitou o desânimo pelo revés no vídeo para voltar a pressionar o Peixe. Aos 33 minutos, Alan Patrick criou uma bela chance aos 13 minutos. Ele driblou dois marcadores e soltou uma bomba já dentro da área. João Paulo espalmou e evitou o gol. Aos 40 minutos, novamente o goleiro adversário apareceu. Desta vez o meia abriu para De Pena na esquerda, que finalizou cruzado para defesa de João Paulo. A partida se abriu na reta final e o Santos respondeu. Aos 47 minutos, o goleiro Daniel apareceu bem pela primeira vez. Lucas Pires jogou na área e Leo Baptistão levou a melhor para testar forte e obrigar o arqueiro a bela defesa.

Bruno Méndez evita derrota

Os times voltaram sem mudanças para a segunda etapa. O Santos, no entanto, alterou sua postura. Os donos da casa passaram a ter mais a posse de bola e trocar passes. Logo, a chance de perigo surgiu. Aos 6 minutos, Zanocelo desviou de cabeça buscando o segundo poste e o zagueiro Maicon se atrapalhou na hora de desviar para o fundo do gol. O Colorado respondeu com Pedro Henrique. Ele recebeu livre na esquerda e soltou a bomba, na rede pelo lado de fora. Aos 11 minutos, o zagueiro Vitão se atrapalhou e quase entregou. A bola ficou nos pés de Léo Baptistão na entrada da área. Ele ajeitou para Angulo, que finalizou em cima de Mercado a chance de abrir o placar.

Vendo que seu time vivia um momento ruim, Mano promoveu as primeiras trocas: Alemão e Bruno Méndez, nas vagas de Alemão e Bustos. A noite era mesmo do VAR na Vila. Em jogada bem trabalhada, o meia Bruninho, que veio do banco, achou lindo passe para Lucas Braga atrás da zaga. Ele passou por Daniel e empurrou no fundo das redes. O árbitro marcou impedimento, no entanto, o VAR revisou e confirmou o tento aos 20 minutos.

Mano promoveu as entradas de Taison e Mauricio nos lugares de Alan Patrick e Edenilson visando buscar a igualdade. As alterações, surtiram efeito imediato. Em uma linda jogada individual, Pedro Henrique passou pela marcação na esquerda, chegou no fundo e cruzou rasteiro. A bola sobrou para Bruno Méndez que chegou soltando a bomba para o fundo das redes.

O Colorado melhorou depois da igualdade e teve uma boa chance em falta. De Pena cobrou da entrada da área e o goleiro João Paulo estava lá para evitar a virada. Na sequência, Dourado de cabeça também parou no arqueiro. O jogo ganhou em emoção nos últimos minutos. Santos chegou com facilidade dentro da área. Daniel sai do gol e a bola sobra para Lucas Pires livre na área. Ele solta a bomba e Vitão coloca o peito para evitar a bola de entrar. Ela ainda vai na trave e sai pela linha de fundo. A partir dos 35 minutos, o time de Mano Menezes se posicionou mais defensivamente e passou a administrar a igualdade. A intenção era se aproveitar do nervosismo dos donos da casa. No último minuto, ainda deu tempo de Daniel agarrar firme a bola e garantir o empate.

Campeonato Brasileiro - 10ª rodada

Santos 1

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo (Sandry) e Ricardo Gourlat (Lucas Barbosa); Léo Baptistão (Bruno Oliveira), Lucas Braga (Gabriel Pirani) e Angulo (Rwan). Técnico: Fabian Bustos.

Inter 1

Daniel; Fabricio Bustos (Bruno Méndez), Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (Mauricio), De Pena e Alan Patrick (Taison); Pedro Henrique (Dourado) e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Lucas Braga (20min / 2°T) Bruno Méndez (26min / 2°T)

Cartões amarelos: Edenilson (Inter) Madson e Fernandéz (Santos)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC-Fifa) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 08/06, quarta-feira, às 19h