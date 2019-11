Inter busca reação fora de casa diante do Ceará

publicidade

Com a vitória do Corinthians ontem, o Inter entra em campo nesta quinta-feira na oitava posição do Brasileirão. Precisa, portanto, vencer o Ceará a partir das 19h30min para voltar ao G-6 (o Athletico-PR, sexto, não conta) e não deixar o G-4 ficar distante demais. O time tenta reunir forças após a derrota acachapante no Gre-Nal de domingo.

“É um jogo perigoso e fundamental, não só por termos perdido um clássico, mas também pela tabela. Sabemos que precisamos de pontos para não deixar o São Paulo e o Grêmio escaparem”, afirmou Uendel.

CORREIO DO POVO TRANSMITE A PARTIDA MINUTO A MINUTO A PARTIR DAS 19H30MIN

Com a lesão de Zeca, Uendel seguirá titular na lateral esquerda. O resto da escalação é mantido em segredo pelo técnico Zé Ricardo, que cogitou recorrer ao esquema de Odair Hellmann (4-1-4-1) e fechou os treinos da semana.

O treinador Zé Ricardo será forçado a fazer duas alterações, já que o goleiro Marcelo Lomba foi expulso e o volante Edenílson recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio. Danilo Fernandes vai para o gol e Patrick deve entrar no meio-campo.

O uruguaio Nico López também recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque, mas ele vinha sendo opção no banco de reservas. A boa notícia é que o lateral-direito Heitor retorna após cumprir suspensão automática na vaga de Bruno.

Ceará tenta fugir de ameaça de rebaixamento

Com 33 pontos, o Ceará corre o risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento caso seja derrotado pelo Inter. Até por isso, Adilson não deu sinais de que pode poupar jogadores pensando na partida contra o Fortaleza. De qualquer maneira, o time terá mudanças graças à liberação de alguns atletas que estavam em tratamento no departamento médico.

A lista de liberados tem o zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo João Lucas, o volante William Oliveira, o meia Lima e o atacante Matheus Gonçalves. Os três primeiros devem voltar ao time nos lugares, respectivamente, de Eduardo Brock, Cristovam e Ademir. Além disso, o meia Ricardinho, utilizado apenas no segundo tempo contra o Palmeiras, deve recuperar sua posição no time titular, na vaga que foi preenchida por Pedro Ken.

Brasileirão 2019 - 32ª rodada

Ceará

Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; Fabinho, William Oliveira, Ricardinho, Felipe Baixola e Thiago Galhardo; Bergson. Técnico: Adilson Batista.

Inter

Danilo Fernandes; Heitor, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Patrick), Guilherme Parede, D’Alessandro (Neílton) e Wellington Silva; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 07/11, às 19h30min