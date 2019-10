Inter busca reabilitação fora de casa mirando o G6

publicidade

Ao que tudo indica, caberá a Ricardo Colbachini, que assumiu o comando do Inter após a queda de Odair Hellmann, liderar o time colorado em sua busca por, no mínimo, uma vaga na próxima edição da Libertadores da América. Para isso, terá que voltar a vencer, algo que não ocorre há cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, começando na partida contra o Avaí, nesta quinta-feira, às 19h15min, no estádio da Ressacada.

CORREIO DO POVO TRANSMITE A PARTIDA MINUTO A MINUTO A PARTIR DAS 19h15min

Colbachini, pelo menos para efeitos externos, tem a confiança e o respeito do grupo. Bruno Fuchs, que já jogou com o técnico no Inter B, não foi o primeiro a elogiar os trabalhos orientados pelo técnico desde o final da semana passada. “Deixamos claro para a direção que estamos com o Colbachini. Vamos trabalhar e seguir as instruções dele. Vamos acatar as ideias e trabalhar”, afirmou o zagueiro, que reapresentou-se ontem após servir à Seleção Brasileira olímpica.

Fuchs, inclusive, tem grandes chances de jogar, já que Rodrigo Moledo segue lesionado e Victor Cuesta cumpre suspensão. Outra novidade que pode aparecer é Paolo Guerrero. Ele disputou o amistoso Peru x Uruguai, na noite de terça-feira, no Estádio Nacional, em Lima, mas pegou o primeiro avião e desembarcou ontem em Florianópolis. Porém, não está confirmado se inicia entre os titulares ou entra depois, com o jogo em andamento.

De qualquer forma, Colbachini promete novidades na forma de a equipe atuar. Diferentemente de sua estreia, que ocorreu após dois treinos, agora ele teve um pouco mais de tempo para preparar a equipe conforme suas convicções. Depois do empate sem gols com o Santos, ele prometeu uma equipe que valorize a posse da bola, “principalmente no campo do adversário”.

O Avaí vive situação dramática no Brasileirão. Não vence há cinco partidas, tem apenas 17 pontos e está virtualmente rebaixado. A partida contra o Inter marcará a estreia do técnico Evando Camillato, que era auxiliar de Alberto Valentim e herdou o cargo após a volta deste para o Botafogo. “Vim para cá para vencer. Quero vencer o Internacional”, disse o técnico.

Brasileirão 2019 - 26ª rodada

Avaí

Vladimir; Lourenço, Ricardo, Betão e Igor Fernandes; Wesley, Richard Franco, M. Barbosa, Caio Paulista e Vinícius Araújo; Igor Goularte. Técnico: Evandro Camillato

Inter

Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Colbachini

Árbitro: Thiago Duarte (SP)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data e hora: 17/10, às 19h15min