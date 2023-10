Inter busca remobilização depois de eliminação e começa preparação para Gre-Nal

publicidade

O torcedor do Inter sonhou com o tricampeonato da América e acordou na luta para se afastar do Z-4 do Brasileirão. No entanto, os comandados de Eduardo Coudet terão a melhor das possibilidades para se reabilitar animicamente: um clássico Gre-Nal. Os jogadores retomaram os trabalhos na tarde desta quinta-feira após a eliminação para o Fluminense.

As atividades foram com portões fechados. Coudet comandou atividades técnicas e táticas para os jogadores que não atuaram contra os cariocoas, enquanto o time que iniciou o jogo fez exercícios físicos, com corridas ao redor do gramado.

No clássico de domingo, às 16h, no Beira-Rio, o lateral Hugo Mallo é desfalque garantido. Bustos e Carlos de Pena, que cumpriram suspensão, estão à disposição da comissão. Hoje, o Inter é 14ª na tabela e tem três pontos de vantagem do Vasco, primeira equipe que abre a zona de rebaixamento.

Veja Também