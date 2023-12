Inter: candidatos prometem mais investimentos para seduzir Coudet

publicidade

Cada um com seu mecenas a tiracolo, tanto Alessandro Barcellos, que busca reeleição, quanto Roberto Melo, que é o candidato de oposição, apresentam um trunfo para convencer Eduardo Coudet a ficar em 2024: dinheiro. Um dos dois será o futuro presidente do Inter, assumindo em janeiro, mas ambos prometem engrossar os investimentos para a formação de um time competitivo já a partir da virada do ano com o objetivo de conquistar o título do Gauchão. Ou seja, a estratégia será diferente da utilizada nos anos anteriores, quando as maiores e mais caras contratações foram feitas na janela do meio do ano. Agora, reforços de peso virão em janeiro.

O segundo turno da eleição ocorrerá no sábado, quando 58,5 mil associados poderão votar. Porém, o planejamento da próxima temporada e os contatos com possíveis futuros reforços já começaram.

No sábado, pouco antes da partida contra o Corinthians, o presidente Alessandro Barcellos garantiu que o Inter terá cerca de R$ 100 milhões para investir em futebol, metade para fazer contratações, metade para aumentar a folha de pagamentos.

“Ao contrário dos anos anteriores, teremos em 2024 uma boa perspectiva de investimento. Estamos falando em cerca de R$ 100 milhões, valor que não tínhamos para investir no futebol nos anos anteriores”, afirmou o atual presidente do clube.

Os recursos vêm da Liga Forte Futebol, que colocou R$ 109 milhões no Inter em novembro. Um novo depósito de valor idêntico ser feito no próximo ano. Além disso, os dois candidatos aliaram-se a empresários endinheirados.

Melo conta com o apoio de Delcir Sonda, que já colocou vários milhões de reais no clube nos últimos anos e, inclusive, integrará a diretoria colorada em caso de vitória da oposição.

Consciente do impacto da adesão de Sonda à chapa de Melo, Barcellos também foi atrás do seu investidor e encontrou Elusmar Maggi, um dos maiores produtores rurais do Brasil que, em 2021, pagou R$ 1 milhão para Rodinei jogar contra o Flamengo em um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

