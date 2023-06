Inter cede empate ao Nacional e adia classificação na Libertadores

publicidade

Quando já sentia o sabor da classificação, o Inter cedeu o empate ao Nacional em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Gran Parque Central, e adiou o avanço para as oitavas de final da Libertadores. O Colorado vencia até os 43 minutos do segundo tempo, mas sofreu um gol de cabeça e viu a vaga no Grupo B ficar para a última rodada.

Na liderança, com nove pontos, o time de Mano Menezes terá pela frente o Independiente Medellín, no Beira-Rio, no dia 28 de junho. Os colombianos ainda jogam pela 5ª rodada, contra o Metropolitanos, na quinta-feira, e podem "roubar" a ponta. Os uruguaios, por sua vez, somam 8, e terão os venezuelanos, em casa, no último jogo.

O jogo foi marcado pelo equilíbrio. No segundo tempo, Alan Patrick abriu o placar aos 17 minutos, em linda combinação com Pedro Henrique. Na reta final, o VAR apareceu e adiou o prejuízo. Wanderson tocou com a mão na bola dentro da área. O pênalti foi marcado, mas no começo do lance um pisão em Igor Gomes foi flagrado. Mesmo assim, na insistência, o Bolso igualou em cabeçada do meia Damiani aos 43.

Equilíbrio

Se a intenção do Nacional era aproveitar o fator local e a necessidade de vencer para pressionar o Inter, isso não ocorreu em Montevidéu. Bem postado no meio de campo, o Colorado cedeu poucos espaços para o ataque dos donos da casa. O Bolso assustou em bolas longas e só no começo. Aos 10, o ponta Ramirez recebeu nas costas da defesa e finalizou em cima do goleiro John. Ao longo do primeiro tempo, o time de Mano foi reduzindo a marcha do duelo e cadenciando para explorar contragolpes.

E foi na velocidade que os melhores lances do Inter surgiram. Pedro Henrique ia recebendo cara a cara com o goleiro Rochet não fosse um carrinho providencial do lateral Lozano. Em outro lance rápido, o goleiro Sergio Rochet precisou brilhar. Na ponta, Pedro Henrique recebeu de Alan Patrick e bateu de primeira no ângulo. O goleiro uruguaio foi buscar e garantir o empate na etapa inicial.

Vacilo no fim

As equipes voltaram sem mudanças. Logo aos 3, o goleiro John foi testado em vacilo de Vitão. A bola ficou limpa com o atacante Martínez, que bateu fraco no meio do gol. Na sequência, veio a resposta. O Nacional errou na saída de bola e Johnny encontrou Pedro Henrique livre, dentro da área. O atacante adiantou demais e não conseguiu finalizar.

Os espaços começaram a aparecer para o Inter e Alan Patrick aproveitou com a habitual qualidade. Aos 17, o camisa 10 driblou dois marcadores no meio, tabelou com Pedro Henrique e bateu de chapa para abrir o placar sem chances para Rochet.

Atrás no placar, os donos da casa foram para o tudo ou nada. Aos 27, um enorme susto. Renê cortou mal cruzamento e Ramirez, com o gol vazio, tocou para fora. A pressão seguiu e o VAR agiu para salvar o Inter. Wanderson tocou com a mão na bola e o árbitro marcou o pênalti. No entanto, o árbitro de vídeo flagrou um pisão de Zabala em Igor Gomes. O alívio foi momentâneo. Para tristeza colorada, o empate chegou de cabeça com Damiani aos 43. Em cobrança de falta, ele superou Mercado e colocou no fundo da rede. Os uruguaios até ensaiaram uma pressão, mas não tinha tempo para mais nada.

Libertadores - 5ª rodada

Nacional 1

Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Almeida; Y. Rodríguez (Ginella) e D. Rodríguez (Damiani); Martinez, Zabala e Fagúndez (Trezza); Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Inter 1

John; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo (Moledo) e De Pena (Campanharo); Johnny, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Alan Patrick (17min/2°T) Damiani (43min/2°T).

Cartões amarelos: Lozano e Rochet (Nacional) Rômulo (Inter)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

Data e hora: 7 de junho, quarta-feira, às 19h.

Local: Gran Parque Central, Montevideu (UY).