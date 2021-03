Inter cede gol no fim e empata com o Pelotas pelo Gauchão

publicidade

Sob os olhares do novo técnico Miguel Ángel Ramírez, os meninos do Inter empataram com o Pelotas, por 2 a 2, nesta quinta-feira, na Boca do Lobo, pela segunda rodada do Gauchão. O resultado deixa o Colorado na terceira colocação, com quatro pontos, empatado com o Ypiranga.

No primeiro teste fora de casa, o time comandado por Fábio Matias sentiu no começo e saiu atrás, aos 21 minutos, em falha do goleiro Daniel. No entanto, logo aos 29, Johnny empatou e garantiu a igualdade até o fim do primeiro tempo.

Após o intervalo, a partida se equilibrou e o Inter conseguiu passar na frente do placar na ousadia dos jovens. Em finalização de Lucas Ramos, de fora da área, a bola desviou e surpreendeu o goleiro Gabriel Leite, que não conseguiu defender. No entanto, em desatenção no final, o Pelotas conseguiu a igualdade, aos 46 minutos, com Itaqui.

O próximo compromisso do Colorado será contra o São Luiz, no estádio Beira-Rio, às 20h da noite.

Gols e equilíbrio

Com gramado pesado e chuva forte, a partida Boca do Lobo começou truncada e com ambas equipes adotando posturas cautelosas. Ao longo do andamento, os times passaram a se soltar ofensivamente. Na primeira chegada, o lateral-direito Marcelo assustou Daniel em finalização forte aos 12 minutos. Na sequência, foi a vez de Wesley mandar por cima do gol colorado.

Esta pressão dos donos da casa surtiu efeito. Novamente Marcelo apareceu. O lateral cruzou na área, o goleiro Daniel falhou e a bola traiçoeira entrou direto no gol. Atrás no placar, os meninos colorados acordaram no jogo, principalmente com a participação do atacante Guilherme Pato. Aos 29, o jovem aproveitou sobra e cruzou na cabeça do volante Johnny para empatar a partida.

Com os dois tentos e uma leve trégua na chuva, a partida melhorou e ambos os times tentavam lances ofensivos. Aos 43 minutos, Pato obrigou Gabriel Leite a fazer bela defesa em chute desviado. No último lance da primeira etapa, foi o Lobo quem perdeu oportunidade. Juliano, livre na área, finalizou perto da trave.

Empate no final

Sem mudanças, as duas equipes voltaram para a segunda etapa buscando o ataque. Logo aos 2 minutos, Guilherme Pato venceu bem a marcação e arrumou para Léo Borges. O lateral chutou firme e o goleiro salvou. Na resposta, foi o Pelotas quem quase marcou. Bustamante recebeu pelo meio e finalizou próximo ao canto direito de Daniel.

Depois do começo animado, as defesas começaram a levar vantagem em cima dos ataques e a partida voltou a ficar truncada pelo meio de campo. E foi de lá que saiu o segundo gol colorado. Aos 28, Lucas Ramos arriscou finalização, a bola desviou em Gabriel Silva e enganou o goleiro do Pelotas. Virada colorada.

Por pouco, Pato não ampliou logo no lance seguinte. O atacante saiu cara a cara com Gabriel Leite, que abafou a finalização. A vantagem no placar deu tranquilidade e deixou o time à vontade na partida. Do lado do Pelotas, a equipe cansou e tinha dificuldades de buscar o ataque.

No entanto, na hora do tudo ou nada, o Pelotas se aproveitou de desatenção e conseguiu empatar aos 46 minutos, com Itaqui, após bela jogada de Marcelo e toque de letra de Marcão. Belo gol, que deu números finais à partida.

Gauchão 2021 – 2ª Rodada

Pelotas 2

Gabriel Leite; Marcelo, Gabriel Silva, Silvio e Gabiga; Moisés (Gazão), Juliano, João Vieira (Itaqui) e Bustamante (Aslen); Wesley (Daniel Costa) e Marcos Paulo (Marcão).

Técnico: Ricardo Colbachini.

Inter 2

Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Johnny, Lucas Ramos, Lucas Vital (Igor) e Amaya (Cleberson); Guilherme Pato e Vinicius (Matheus Cardorini).

Técnico: Fábio Matias

Gols: Marcelo (21min/1T°) Johnny (29min/1T°) Lucas Ramos (28min/2T°) Itaqui (46min/2T°)

Cartões amarelos: Bustamente e Moisés (Pelotas) Pedro Henrique e João Félix (Inter)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Auxiliares: José Eduardo Calza e Luiza Noujorks Reis

Local: Boca do Lobo, Pelotas (RS)

Horário: 20h

