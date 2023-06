Inter celebra melhora na marcação e projeta crescimento a partir de julho

publicidade

A vitória magra e com uma atuação sem brilho diante do Coritiba não impediu o técnico do Inter, Mano Menezes, de ver um futuro positivo para seu time na temporada. Em sua entrevista coletiva, ele celebrou a evolução da equipe na marcação.

"Algumas questões da equipe estão se ajeitando. Temos mais segurança no setor de marcação, e isso é importante. Melhoramos no jogo quando o Johnny veio para dentro e ficou ao lado do Rômulo. O time vai se ajustando assim e creio que o caminho é este. Resultados como este contra o coritiba nos ajudam a ter tranquilidade. É assim que vamos nos recuperando de um longo e tenebroso maio. Acho que julho nos acena com coisas positivas", analisou.

Ao projetar os dois próximos jogos, o que inclui a decisão contra o Independiente Medellín, Mano revelou que precisa decidir quem atuará na defesa, já que Mercado não poderá atuar no domingo, quando o Colorado enfrentará o América-MG, às 18h30min, no Independência.

"Mercado e Vitão casam bem. Eles fazem bem o trabalho defensivo e têm capacidade de iniciar jogadas de qualidade. Nico não poderá atuar na quarta-feira, então vamos levar isso em consideração para ver quem vai jogar no domingo. É bem provável que jogará Moledo e aí vamos definir quem irá ser seu companheiro, se Nico ou Vitão", explicou.

