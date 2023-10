Inter chama promessa da base para reforçar grupo contra o Bahia

publicidade

O Inter deve ter um reforço das categorias de base no grupo que viaja para o Nordeste para enfrentar o Bahia, na quarta-feira, pelo Brasileirão. Com vários desfalques no grupo em virtude das convocações para a Data Fifa, o técnico Eduardo Coudet precisou chamar o zagueiro João Dalla Corte, de 17 anos.

Canhoto, o jovem defensor é uma das promessas do Colorado e já treina com o grupo principal desde antes do Gre-Nal. Ele será uma alternativa no banco de reservas, pois o miolo de zaga será formado por Vitão e Mercado.

Neste sábado, o Inter voltou a treinar no CT do Parque Gigante. O atacante Pedro Henrique está retornando de lesão e pode se integrar ao time que viaja para Salvador.

O Inter tem 32 pontos, na 12ª posição da tabela. O time está 10 pontos atrás do Fortaleza, última equipe do G6 do Brasileirão.