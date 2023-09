Inter cita prejuízo com pênaltis não marcados em seis jogos do Brasileirão

publicidade

O Inter entende que está sendo prejudicado pela arbitragem no Brasileirão. O Colorado entregou um dossiê para a Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) citando erros em pênaltis não marcados contra Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Flamengo e Goiás.

A direção colorada se reuniu com os membros da comissão na última terça-feira para entender os critérios adotados e apresentar o documento. O vice de futebol, Felipe Becker, e o executivo de futebol, José Olavo Bisol, participaram da reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, foi um dos representantes da arbitragem.

Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, o Inter questionou um pênalti de Matheus Vital em Alan Patrick no empate com o Cruzeiro. Na ocasião, o árbitro era Wagner Nascimento Magalhães. Outro lance protestado foi uma entrada de Léo Ortiz no atacante Enner Valencia dentro da área.

Na derrota para o Fortaleza no Beira-Rio, a direção defende que existiram três penalidades não marcadas. O VAR era Emerson de Almeida Ferreira, o mesmo do empate de Corinthians e Grêmio e que foi afastado pela CBF. Por fim, o Colorado avalia que o lateral Wesley cometeu falta em Pedro Henrique no jogo com o Flamengo e que Enner Valencia sofreu pênalti de Lucas Halter contra o Goiás.

