Inter comunica lesão de D'Alessandro e meia fica de fora do Gre-Nal 437

publicidade

O meia D'Alessandro, de 40 anos, sentiu uma lesão no quadril e está fora do clássico Gre-Nal 437 desta quarta-feira, na Arena, pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão. A informação foi confirmada pelo departamento médico do Inter no final da noite desta terça-feira. Ele será avaliado diariamente.

No duelo do sábado, vencido pelo Grêmio por 3 a 0, o argentino não foi utilizado pelo técnico Alexander Medina e permaneceu o confronto no banco de reservas.

Contratado pelo Colorado no começo da temporada para se despedir da torcida e do futebol, o camisa 10 pode ter feito sua última partida profissional no final de semana e sua despedida em clássicos. Ainda durante a fase classificatória, ele se emocionou no apito final da vitória colorada por 1 a 0 contra o maior rival.

Veja Também