Inter confirma a contratação do goleiro Sergio Rochet

Agora é oficial. O Inter tem mais um estrangeiro em seu elenco: o goleiro uruguaio Sergio Rochet. A contratação foi confirmada pelo site do clube, após anúncio feito em primeira mão a um grupo de cerca de 10 mil sócios sócios, que recebeu a notícia através do WhatsApp Colorado. O jogador de 30 anos deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias, onde será submetido a exames médicos, antes de assinar contrato até dezembro de 2026.

Rochet chega ao Inter com credenciais para assumir a titularidade na meta colorada. Com experiência europeia na Holanda e na Turquia, o novo reforço do Inter estava desde 2019 no Nacional, do Uruguai, sendo destaque em todas as temporadas.

O goleiro inclusive enfrentou o Colorado nos últimos dois confrontos entre as equipes , que acabaram empatados, nesta edição da Copa Liberatadores, pela fase de grupos. Nas duas oportunidades, foi importante e impediu que o Inter ampliasse o placar quando vencia as partidas.

Pelo Nacional, foram 146 jogos e oito títulos conquistados. Na temporada passada, bateu o recorde do futebol do seu país ao ficar 1.064 minutos sem sofrer gol. Além de não ter sido vazado em mais da metade das partidas que atuou.

Ficha técnica:

Nome: Sergio Ramón Rochet Álvarez

Data de nascimento: 23/03/1993 (30 anos)

Local de nascimento: Nueva Palmira (Uruguai)

Altura: 1,90m

Carreira:

2013 | Danubio (Uruguai)

2014 | AZ Alkmaar (Holanda)

2017 | Sivasspor (Turquia)

2019 | Nacional (Uruguai)

2023 | Internacional

Conquistas:

2014 | Torneio Apertura

2014 | Campeonato Uruguaio

2019 | Torneio Clausura

2019 | Campeonato Uruguaio

2020 | Torneio Intermedio

2020 | Campeonato Uruguaio

2021 | Supercopa Uruguaia

2022 | Torneio Intermedio

2022 | Torneio Clausura

2022 | Campeonato Uruguaio