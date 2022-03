Inter confirma ruptura no ligamento do joelho direito do lateral Moisés

publicidade

Após a vitória no clássico Gre-Nal 435, o Inter confirmou, na tarde desta quinta-feira, uma ruptura do ligamento colateral do joelho direito do lateral-esquerdo Moisés. Conforme o Departamento Médico, o tempo de recuperação será de quatro semanas. Com isso, ele deve perder as partidas finais do Gauchão 2022.

O lance que provocou a lesão foi logo no primeiro minuto do jogo. O camisa 20 recolheu para o meio e soltou uma bomba, provocando boa defesa do goleiro Brenno. Na hora da finalização, a perna de Moisés se chocou com Orejuela.

Ali, o jogador caiu no gramado e existiu um temor de que ele pudesse deixar o campo. Apesar disso, o atleta conseguiu seguir em campo e teve atuação importante na vitória colorada no Gauchão 2022.

Agora, o Inter volta a campo para a 11ª e última rodada do Gauchão, quando enfrenta o já rebaixado Guarany, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé. Todos os jogos acontecem no sábado, às 16h30min.

