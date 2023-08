Inter conhecerá hoje adversário da semifinal da Libertadores

publicidade

O adversário do Inter nas semifinais da Libertadores será conhecido nesta quinta-feira, quando o Fluminense encara o Olimpia, no Defensores del Chaco, em Assunção, em partida de volta pelas quartas de final, a partir das 21h30min (horário de Brasília). O tricolor carioca entra com vantagem, depois de ter vencido no Maracanã por 2 a 0, na semana passada. Assim, para voltar às semifinais depois de 15 anos, o time das Laranjeiras pode até perder por um gol de diferença para avançar. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Fluminense, de Fernando Diniz, perdeu apenas uma vez nos últimos oito jogos, entre Libertadores e Brasileirão. Foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota. O único desfalque é o lateral-esquerdo Marcelo, que cumpre seu último jogo de suspensão devido a expulsão diante do Argentinos Juniors pelas oitavas de final. Diogo Barbosa substitui o craque tricolor.

O Olimpia, para tentar reverter a desvantagem de dois gols, se apega a virada na fase anterior, quando eliminou o Flamengo depois da derrota no Maracanã por 1 a 0, e de saírem atrás do placar em casa, terminando por vencer por 3 a 1. O time de Assunção é comandado por Francisco ‘Chiqui’ Arce. No campeonato paraguaio, o time vai mal, sendo apenas o 7° colocado.

