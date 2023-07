Inter: Coudet promove trabalhos físicos em primeiro treino no seu retorno

publicidade

O técnico Eduardo Coudet reestreou no CT Parque Gigante nesta quinta-feira. O argentino comandou o primeiro treino em seu retorno e promoveu trabalhos físicos e táticos no Inter. Chacho apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e irá reestrear no domingo, diante do Red Bull Bragantino.

Nesta tarde, a comissão argentina orientou exercícios específicos de passes e posse de bola. Depois, na parte fechada do treinamento, Eduardo Coudet comandou uma atividade tática de posicionamento e movimentação, segundo a assessoria.

Coudet seria apresentado após a atividade, mas o evento acontecerá após o trabalho de sexta. O argentino corre contra o tempo para dar sua cara ao Inter antes do duelo contra o River Plate.

