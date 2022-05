Inter dará novas chances para Estevão

publicidade

Apesar de sempre solicitar a presença dos jogadores da base no Inter, parte da torcida vaiou Estêvão, que entrou no segundo tempo contra o Avaí, domingo, em alguns lances. Por isso, Mano Menezes já entrou em campo para evitar que a má estreia prejudique o prosseguimento da carreira do meia, considerado de bastante potencial. Os jogadores mais experientes do grupo, como Taison e Edenilson, também procuraram Estevão para lhe passar tranquilidade.

“(Estevão) é um meia interno, que se aproxima dos atacantes. Tem uma boa armação e acabamento de lance. Ainda é menino, mas só vamos avaliar colocando-o para colaborar com a equipe”, afirmou Mano Menezes, após a partida. O jogador completou 20 anos em fevereiro, foi integrado aos profissionais neste ano e seguirá recebendo oportunidades do técnico.

Com uma série de opções no meio-campo, o aproveitamento de Estevão pode ser esporádico. Além de Taison, que voltou de lesão, o grupo poderá ter o reforço de Alan Patrick já no próximo final de semana, quando o time enfrentará o Juventude no domingo, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi. O plantel ainda conta com Boschilia, que atua na mesma região de Estevão, mas ainda segue fora da lista de relacionados porque está passando por um processo de reequilíbrio muscular.