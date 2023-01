Inter: David entra na mira do Red Bull Bragantino

publicidade

*Com informações do repórter Paulo Nunes, da Rádio Guaíba

Pouco aproveitado pelo Inter no ano passado, David entrou na mira do Red Bull Bragantino e não deve seguir no Beira-Rio em 2023. O clube paulista demonstrou interesse pelo atacante, porém ainda não enviou nada oficial ao Colorado.

O Massa Bruta é o segundo time disposto a contar com os serviços do jogador. Anteriormente, o São Paulo já esteve próximo da contratação de David, mas a negociação esfriou porque o Tricolor do Morumbi não quis envolver nenhuma compensação financeira pelo empréstimo.

Após destaque pelo Fortaleza, o atacante foi comprado pelo Colorado, em 2022, por R$ 10,8 milhões e firmou vínculo até o final de 2025. Porém, decepcionou dentro de campo. Foram 39 jogos disputados, com apenas dois marcados e duas assistências distribuídas.

Veja Também