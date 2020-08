Inter de Coudet enfrenta pela primeira vez seu ex-técnico Odair Hellmann, agora no Fluminense

publicidade

Após 10 meses, Inter e Odair Hellmann se reencontrarão neste domingo, a partir das 18h, no Maracanã. Ambos, agora, estão diferentes. Sob o comando de Eduardo Coudet, o time colorado busca um futebol mais enfático em suas ações ofensivas, mais intenso, mais propositivo. Hellmann, por sua vez, busca a afirmação no comando do Fluminense, seu atual clube desde o começo da temporada. A partida vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação deles no Brasileirão também é bastante distinta. O Inter constrói uma campanha com 100% de aproveitamento, com duas vitórias em duas rodadas. Além disso, vem de excelente apresentação contra o Santos, quando ganhou por 2 a 0 no Beira-Rio, mas merecia um placar mais elástico. O Fluminense de Odair ainda não venceu. Foi derrotado pelo Grêmio na estreia e arrancou um ponto do Palmeiras, quarta-feira, no Maracanã.

Em suas últimas entrevistas, Coudet ressaltou as qualidades do trabalho desenvolvido por Odair no Inter até outubro do ano passado. Ele não conquistou títulos, mas ajudou o clube a voltar a frequentar a parte de cima da Série A e também a Copa Libertadores. “No futebol, sempre se olha para o resultado final, mas o Inter com o Odair chegou às quartas de final da Libertadores e à final da Copa do Brasil. Não é fácil o que ele fez. Foi um grande trabalho”, elogiou o atual técnico colorado.

Odair, no Rio de Janeiro, devolveu os elogios. Ele valorizou os feitos de sua passagem de quase dois anos pelo Beira-Rio, lembrou que o trabalho foi uma “reconstrução” do Inter e agradeceu pela oportunidade que teve no Beira-Rio. “Tenho muitos amigos no Inter. Participei de um momento de recuperação do clube, que saiu da Série B e chegou em terceiro no Brasileiro de 2018 e disputou duas finais em 2019. Foi uma reconstrução, que agora tem continuidade com o Coudet. Ele está fazendo um bom trabalho, iniciando o Brasileiro com duas vitórias”, disse Odair, que não resistiu no cargo após a traumática derrota na final da Copa do Brasil, no ano passado.

Campeonato Brasileiro - 2ª rodada

Fluminense

Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Dodi, Yago, Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Fuchs, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilia e Patrick; Galhardo e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 16/08, às 18h