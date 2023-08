Inter desafia o Bolívar e a altitude pelas quartas de final da Libertadores

publicidade

O Inter nem precisa vencer o Bolívar. Considerando que o jogo é nas alturas de La Paz − onde é difícil caminhar, imagine correr −, a decisão de verdade será em Porto Alegre, na próxima terça-feira no Beira-Rio. Um empate será considerado um grande resultado na partida na noite desta terça-feira, às 19h no estádio Hernando Siles, na capital boliviana. O duelo, entretanto, é fundamental para os colorados, já que a Libertadores é o derradeiro objetivo da temporada, segundo palavras do técnico Eduardo Coudet.

- Acompanhe os lances da partida no site do Correio do Povo

O momento dos colorados, entretanto, não é bom. Das sete partidas disputadas desde a chegada do técnico argentino, o Inter só ganhou uma, justamente sobre o River Plate, no Beira-Rio, por 2 a 1, resultado que garantiu a passagem para as quartas de final. “A gente sabe que a Libertadores é um campeonato muito especial. É um campeonato que, independente do adversário, é sempre um jogo difícil. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil na Bolívia. Não só pela altitude, mas pela qualidade também do time adversário”, afirmou Renê, antes do embarque da delegação para a Bolívia.

Coudet não deve mudar a escalação da equipe. Ou seja, o time que iniciará contra o Bolívar será o mesmo que começou contra o River. As esperanças dos colorados se concentram no concentram no setor ofensivo, principalmente em Valencia e Alan Patrick. As trocas também serão fundamentais, principalmente para renovar o fôlego para o time a partir do segundo tempo.

O Inter jamais venceu no Hernando Siles, onde já jogou três vezes. O Bolívar sequer empatou em casa nesta edição da Libertadores. Na fase de grupos, venceu Palmeiras (3 x 1), Barcelona (1 x 0), do Equador, e o Cerro Porteño (2 x 0), do Paraguai. Depois, nas oitavas, superou o Athletico Paranaense (3 x 1).

Veja Também

Libertadores 2023 - quartas de final

Bolívar

Lampe; Bentaberry, Nicolás Ferreyra, José Sagredo e Bejarano; Villamil, Justiniano, Pato Rodríguez e Francisco Costa; Bruno Sávio e R. Fernández

Técnico: Beñat San José

Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Maurício, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderso e Valencia.

Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Dario Herrera (ARG).

Local: La Paz (Bolívia)