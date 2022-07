Inter desperdiça chances no 1º tempo e empata com o Athletico-PR

publicidade

O empate não foi mau resultado, mas frustrou o Inter, neste sábado. O Colorado amassou o Athletico-PR no primeiro tempo, mas não converteu as chances e teve que segurar o 0 a 0 no segundo, quando virou a iniciativa do jogo. No fim das contas, ponto somado, na Arena da Baixada em Curitiba.

Resultado que mantém o time gaúcho firme no G4, em terceiro com 29 pontos, um a mais que o adversário desta noite. Na próxima rodada, vai encarar o São Paulo, quarta-feira, às 20h30min no Beira-Rio. O Furacão enfrenta o Atlético-GO, no mesmo dia.

O primeiro tempo foi ao mesmo tempo uma amostra de força e uma grande oportunidade perdida pelo Colorado. Os comandados de Mano Menezes amassaram os donos da casa e empilharam chances, sem deixar o rival jogar. O problema é que o gol não saiu.

Trave é a inimiga colorada

Os primeiros dez minutos pareciam indicar um jogo modorrento, com ambas as equipes recuadas, estudando e esperando. Ninguém queria ceder espaço para contragolpes e, portanto, as chances de armar um bote no contra-ataque também era pequena.

Mas o Inter resolveu assumir a iniciativa e, aí, mandou no jogo. Logo aos 16, um bate e rebate na área sobrou para Pedro Henrique, em grande jornada, aparar num canhotaço. A bola explodiu no poste, caprichosamente.

Desnorteado, o Furacão começou a ceder escanteios para o torniquete colorado. Aos 18, Vitão subiu em bom cruzamento de De Pena e desviou com perigo, mas a bola saiu raspando o poste esquerdo.

No contragolpe, o primeiro susto do Inter e grande intervenção de Daniel. Vitão falhou na marcação e deixou o ataque do Furacão na cara do gol. Na primeira tentativa, de Terans, o goleiro aparou à queima-roupa. Veio o rebote, com a bola viva e ele recolheu de novo para evitar o gol do rival, nos pés de Canobbio.

Numa breve janela ofensiva, o time de Felipão insistiu aos 23. Pablo recebeu na direita, tinha pouco espaço, mas conseguiu o chute forte. Daniel fechou bem o ângulo para manter o zero no placar.

Veio a resposta em bloco do Inter. Após jogada de pé em pé, passando por De Pena e Edenilson, Maurício cruzou com muito perigo. Bento desviou parcialmente. Sobrou com Pedro Henrique. Ele tentou o voleio, mas mandou para fora, desequilibrado.

A trave, melhor jogador do Athletico na etapa, voltou a perturbar o Inter aos 34. De Pena viu o espaço na entrada da área e mandou um torpedo no canto esquerdo. Passou do goleiro, mas parou no poste atleticano.

Antes do intervalo, o Colorado escapou de tomar o famoso gol do "crime". Numa pane geral da defesa, a bola ficou embolada entre três marcadores e dois atacantes. Daniel, sem enxergar direito, conseguiu tirar com o pé quando Abner chegava para definir. Vitão despachou para manter o empate na virada de campo.

A turma do Mano deve ter ficado com saudade da primeira etapa, após experimentar uma realidade bem diferente no segundo tempo. O Athletico-PR se reorganizou e passou a acumular chances.

Na arrancada, entretanto, foi o Inter que quase marcou. Pedro Henrique disparou na direita, com toda aquela saúde. Cruzou para De Pena. Livre no segundo pau, ele cabeceou todo errado e mandou por cima! A meta estava livre, mas toda a qualidade que ele tem no pé, não apresentou com a cabeça.

O Furacão respondeu aos 3. Em cobrança de escanteio com muito perigo, Abner desviou e ficou viva na cara de Canobbio, mas ele não alcançou para conferir, com a zaga batendo cabeça.

Talvez na chance da partida, Pablo desperdiçou. Ele subiu livre para cabecear numa chuveirada despretensiosa. A zaga não acompanhou e ele mandou desviado, para sorte do Inter.

VAR dá susto, mas anula gol do Furacão

Aos 11, Erick quase marcou um golaço. O Colorado deu espaço pelo meio e o volante disparou a bomba. Passou perto do ângulo direito de Daniel. A coruja chegou a dar uma espiada, mas seguiu dormindo.

O susto aumentou aos 14 e teve até gol. Abner cruzou com carinho e Terans desviou. Seria 1 a 0, mas foi com a mão e o VAR anulou a malandragem.

Para reabastecer a força ofensiva, Mano mandou a campo Johnny e Wesley nos lugares de Maurício e Alemão. Aos 23, finalmente uma oportunidade. Pedro Henrique recebeu, viu o espaço, correu para a intermediária e chutou forte. A bola saiu cruzada, ameaçadora, mas para fora.

Preso na marcação, o Inter tentou mais uma de longe aos 39. Moisés fez boa jogada no meio. Um lençol embolado, já que dividiu com o adversário e um toque de qualidade para limpar. Tinha várias opções para abrir a jogada, mas apostou na confiança. Mandou a bomba de longe, muito desviada.

Num lá e cá dos minutos finais, ambas as equipes quase anotaram o gol da vitória. Primeiro, em escanteio, a zaga do Inter ficou paradona e Vitor Roque subiu livre. Só que subiu todo errado e "cabeceou" com as costas. Longe do gol. Na resposta colorada, Johnny aproveitou uma sobra de bola, invadiu a área e chutou à queima-roupa para enorme defesa de Bento. No rebote, Abner despachou para evitar o chute de Wesley. Apito final, e ponto importante somado, em confronto direto.