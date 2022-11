Inter desperdiça pênalti e é derrotado pelo América-MG no Brasileirão

publicidade

Caiu a invencibilidade de 13 jogos do Inter no Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira, na Arena Independência, o Colorado foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0 e pode perder a vice-liderança em caso de vitória do Flamengo contra o Corinthians. Com o resultado, o Palmeiras garantiu o 11° título nacional de sua história.

O Colorado não conseguiu apresentar um bom futebol em Belo Horizonte. Mesmo assim, teve a chance de sair na frente no primeiro tempo. Porém, Alan Patrick desperdiçou uma penalidade máxima, com grande intervenção do goleiro Matheus Cavichioli. No segundo tempo, Alê marcou o gol da vitória americana, após aproveitar cobrança de escanteio de Benítez.

Com a derrota, o Inter estacionou nos 64 pontos e volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alan Patrick perde pênalti e Keiller segura empate

Com uma equipe ofensiva, o América-MG pressionou o Inter nos primeiros minutos e criou três chances claras de gol. Aos 7, após escorregão de Bustos, Henrique Almeida teve a oportunidade de finalizar, mas foi travado providencialmente por Vitão. Aos 9, Everaldo cruzou da esquerda e Henrique Almeida desviou de cabeça para grande defesa de Keiller.

Um minuto depois, a melhor chance dos donos da casa. Após erro de Moledo, Henrique Almeida recebeu dentro da grande área e finalizou de direita. A bola passou por Keiller, mas não por Vitão, que salvou em cima da linha o primeiro gol americano. A primeira chegada mais perigosa do Inter aconteceu aos 14. Wanderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave para Edenilson, que desviou de cabeça para fora.

Com dificuldade na criação ofensiva, o Inter achou um pênalti aos 19. Após cobrança de falta de Alan Patrick, Rodrigo Moledo disputou a bola com a zaga do América-MG e foi derrubado dentro da área. O árbitro Bruno Arleu de Araújo não teve dúvidas e marcou a penalidade. Um minuto depois, Alan Patrick cobrou no canto direito e Matheus Cavichioli voou para espalmar. Na sobra, o meia colorado tentou mais uma vez, mas o goleiro do América-MG pegou de novo.

O Inter melhorou um pouco na partida e passou a ter mais posse de bola no ataque. Aos 33 minutos, Alan Patrick quase se redimiu do pênalti perdido em grande estilo. O meia passou por dois marcadores pela ponta esquerda, invadiu a área e finalizou de direita. A bola passou raspando a trave esquerda de Matheus Cavichioli. O América-MG respondeu aos 37. Após lançamento de Benítez, Marlon cruzou da esquerda e Raúl Cáceres, sozinho dentro da área, finalizou muito mal por cima do gol de Keiller.

Aos 43 minutos, o goleiro colorado apareceu outra vez para salvar. Após cruzamento de escanteio de Benítez, Germán Conti ganhou pelo alto e testou de cabeça para grande defesa de Keiller. Na sequência do lance, a arbitragem assinalou impedimento de outro jogador do América-MG.

Derrota na bola aérea

A primeira chegada mais perigosa do segundo foi do América-MG. Logo com 1 minuto, Benítez arriscou de esquerda da entrada da grande área e Keiller espalmou para escanteio. O Colorado conseguiu chegar quatro minutos depois. Após cruzamento de escanteio de Alan Patrick, Rodrigo Moledo desviou de cabeça para a defesa tranquila de Matheus Cavichioli.

Os donos da casa chegaram mais uma vez aos 10. Everaldo fez boa jogada da direita para o meio e serviu Benítez. O meia finalizou de direita por cima do gol do goleiro colorado.

Aos 19 minutos, os gaúchos quase abriram o placar em Belo Horizonte. Após boa trama ofensiva, Alan Patrick colocou Alemão na cara do gol. O camisa 35 finalizou de esquerda e a bola beijou o poste direito de Matheus Cavichioli. O América-MG abriu o placar aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Alê subiu mais alto e desviou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Keiller, 1 a 0.

Em desvantagem no marcador, o Inter buscou desesperadamente pelo gol de empate, mas pouco conseguiu produzir ofensivamente. A única chance criada aconteceu aos 49 minutos. Após bola afastada por Matheus Cavichioli, Lucas Ramos, que entrou no lugar de Carlos de Pena, pegou de primeira de fora da área e finalizou com muito perigo. A bola passou raspando o travessão.

Brasileirão Série A - 35ª rodada

América-MG 1

Matheus Cavichioli; Cáceres, Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini.

Inter 0

Keiller; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson (Maurício), Carlos de Pena e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Gol: Alê, aos 30 minutos do segundo tempo (A)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL-Fifa)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-Fifa).

Data e horário: Quarta-feira, 2 de novembro, às 16h

Local: Arena Independência, em Minas Gerais (BH)