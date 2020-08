Inter deve assinar acordo com a Turner

publicidade

Na tarde desta quarta-feira, o Santos anunciou em suas redes sociais que ele, o Athletico, o Bahia, o Ceará, o Coritiba, o Fortaleza e o Palmeiras haviam chegado a um acordo Turner. O Inter, apesar de não estar neste acordo, também está muito próximo de encerrar o imbróglio com o grupo de mídia norte-americano.

Segundo o 2º vice-presidente colorado, Alexandre Chaves Barcellos, um novo contrato entre o Inter e a Turner deve ser assinado até a sexta-feira. “Estamos muito próximos de um acordo que será bom para todos”, confirmou o dirigente.

O Inter não foi incluído no pacto que houve com os outros clubes por uma diferença fundamental: é o único que vendeu os direitos de televisionamento do Campeonato Brasileiro, somente em TV por assinatura, apenas por dois anos (os demais, por seis). O acordo vale entre 2019 e 2020. Porém, desde o ano passado, os clubes e a empresa acusavam-se mutuamente de descumprimento do contrato. Por isso, houve uma discussão.

A pandemia piorou a situação. O Inter teria que receber R$ 31,5 milhões em parcelas mensais a partir de abril. Porém, nenhuma delas foi depositada até este momento. O clube chegou a contratar um escritório de advocacia especializado para trabalhar a questão.

Após o início do Campeonato Brasileiro, a empresa passou a transmitir os jogos do Inter, usufruindo dos direitos pelos quais não estava pagando. Agora, com o ajustamento, clube e empresa devem desistir de demandas judiciais que uma tem contra a outra. É provável também que o valor ajustado na assinatura do contrato, que foi ainda durante a gestão Vitorio Piffero, em março de 2016, sofra um abatimento, embora os dirigentes não confirmem.