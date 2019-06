Inter deve ter a volta de D'Alessandro contra o Avaí

publicidade

O técnico Odair Hellmann fechou o treino do Inter neste sábado, no estádio Beira-Rio. No entanto, o mistério é menos sobre a equipe que encara o Avaí, neste domingo, às 16h, e mais sobre algumas jogadas para tentar furar o bloqueio do time catarinense. Com todos os jogadores que atuaram diante do Paysandu à disposição, o treinador deve fazer apenas uma modificação no time: D'Alessandro no lugar de Parede.

O Inter precisa vencer o Avaí para entrar definitivamente no grupo de cima da tabela do Brasileirão. Até agora, o time jogou três partidas em casa, e teve 100% de aproveitamento – vitórias contra Flamengo, Cruzeiro e CSA. Após o joho de amanhã, faltarão apenas mais dois jogos até a parada para a Copa América – Vasco (fora) e Bahia (casa).

Odair deve mandar a campo o Inter com Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, D'Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.

Ao final da partida de domingo, Guerrero viaja para se apresentar à seleção peruana que disputará a Copa América. O jogador desfalcará o Colorado nas duas próximas partidas do Brasileirão.