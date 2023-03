Inter: Dirigente do CSKA diz que Mário Fernandes quer voltar ao clube russo; empresário nega

publicidade

Mário Fernandes quer deixar o Inter e retornar ao CSKA Moscou, da Rússia. Pelo menos é o que garante Roman Babaev, diretor do clube russo. Em entrevista para a imprensa local, o dirigente afirmou que mantém contato com o lateral, que demonstra interesse em voltar a atuar no Leste Europeu.

"O Mário realmente quer voltar. Vejamos, agora ele é jogador de outro clube - com contrato até o final do ano. Mas nunca diga nunca. Estamos em contato com ele o tempo todo", disse.

Aqui o vídeo, cortesia do amigo Sevastian Treletski, com as declarações de Babaev. pic.twitter.com/JMl22aqXql — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) March 28, 2023

O Correio do Povo entrou em contato com Jorge Machado, representante do jogador. Segundo ele, não existe "nenhuma" possibilidade do Mário Fernandes deixar o Beira-Rio antes do término do contrato, que é válido até o final deste ano.

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o defensor tem cinco partidas com a camisa colorada, somando 308 minutos em campo. Até o momento, o camisa 2 não conseguiu render o esperado e, por isso, hoje, não leva perigo à titularidade de Fabricio Bustos.

