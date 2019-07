Inter divulga serviço de venda de ingressos para o jogo contra o Nacional, no Uruguai

publicidade

O Inter divulgou um comunicado com o serviço de venda de ingressos para o jogo contra o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores, que acontece em Montevidéu, em 24 de julho. Venda para sócios será disponibilizada no site oficial do Colorado, a partir de 10 de julho.

As entradas terão preço único de R$ 200. Além do valor, será cobrada uma taxa de serviço de 15%. Os sócios terão exclusividade de compra nos dias 10, 11 e 12 de julho. Os torcedores em geral terão acesso a compra a partir do dia 13, conforme disponibilidade.

Os ingressos serão nominais e intransferíveis, de acordo com a legislação de acesso aos estádios no Uruguai. Para fazer a compra, será necessário cadastrar documento de identidade do tipo RG ou passaporte no ato da compra.

Cada torcedor terá direito a compra de no máximo dois ingressos. Voucher deverá ser trocado no Beira Rio pelo voucher uruguaio, que dará direito ao ingresso no Parque Central, palco do duelo entre Nacional x Inter.

A troca do voucher impresso no ato da compra pelo voucher uruguaio será a partir de 12 de julho, das 10h às 18h, na bilheteria do Gigantinho. A troca do voucher uruguaio pelos ingressos será feita diretamente em Montevidéu, mediante apresentação do documento de identificação cadastrado, em pontos de retirada comunicados previamente pelo Inter.