Inter e D'Alessandro chegam a acordo e ídolo se aproxima de retorno ao Beira-Rio

*Com informações do repórter Cristiano Silva da Rádio Guaíba

O Inter está perto de anunciar seu primeiro reforço para a temporada de 2022. Trata-se de um velho conhecido: o ídolo colorado D'Alessandro, de 40 anos. O meia acertou seu retorno para encerrar sua carreira no estádio Beira-Rio e deve atuar por seis meses na primeira metade da temporada.

O argentino, que deixou Porto Alegre para atuar no Nacional, do Uruguai, se despediu da antiga equipe e está livre no mercado. Ou seja, virá sem custos. Pelo carinho do atleta, a negociação aconteceu sem problemas. A única divergência era quanto a duração do contrato. Entretanto, isso foi superado.

Quando deixou o clube onde conquistou a Libertadores e Sul-Americana, o argentino ouviu do presidente Alessandro Barcellos que teria uma despedida ao lado do torcedor. Em sua última partida, a torcida não pode acompanhar em função da pandemia da Covid-19. O Inter não descarta, ao final do contrato, promover o meia para algum cargo na coordenação técnica, uma espécie de gerente do vestiário.

