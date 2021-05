Inter e EPTC iluminam Beira-Rio por campanha de prevenção a acidentes de trânsito

publicidade

O Inter e a EPTC promoveram uma ação especial de iluminação no Beira-Rio, por conta de uma campanha de prevenção a acidentes de trânsito, nesta sexta-feira. A ação faz parte do Maio Amarelo, que visa reduzir o número de ocorrências no Brasil e no mundo.

Conforme o diretor da EPTC, Paulo Ramires, o objetivo é estimular a participação da população, empresas e governo na campanha. “A população precisa ter consciência de que a imprudência no trânsito mata. Nos últimos cinco anos, registramos quase 61 mil acidentes em Porto Alegre. Aproximadamente 27 mil pessoas ficaram feridas e 395 perderam a vida”, explicou.

A campanha, iniciada em 2014, está em sua oitava edição. Em 2021, o tema é "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas".

Em campo, o Inter estreia no Brasileirão 2021 diante do Sport, neste domingo, às 20h30min, no Beira-Rio. Na terça-feira, conhece seu adversário nas oitavas de final da Libertadores.

Veja Também