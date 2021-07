Inter empresta lateral direito Lucas Mazetti ao Vila Nova

publicidade

* Com informações do repórter Eurico Quadros

O Inter está emprestando o lateral Lucas Mazetti ao Vila Nova. O atleta deverá reforçar a equipe goiana até o fim da temporada para a disputa da Série B do Brasileirão.

Mazetti está atrás de Heitor, atual titular, com a lesão de Saravia, que deve ser o reserva imediato ao retornar. Recém contratados, Bruno Méndez e Mercado, zagueiros de origem, também podem atuar na função.

O lateral direito tem 21 anos e começou na base do Coritiba, antes de chegar ao Inter em 2019, para atuar no sub-20. Em 2020, fez 10 jogos antes de ser promovido ao time principal, onde fez uma partida na temporada.

Ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020, pelo Inter. No entanto, não faz parte dos planos de Aguirre para a temporada.

Em 2021, Mazetti fez apenas dois jogos com a camisa do Inter. Em apenas um deles foi titular, ainda pelo Gauchão. Na Copa do Brasil, entrou e atuou por apenas sete minutos, no triunfo por 1 a 0 para o Vitória, ainda no jogo de ida.

E ele não é o único jogador da posição de saída. O lateral direito Léo Borges viajou para apresentar-se ao Porto, onde cumprirá um período de empréstimo até o final do ano com o valor dos direitos fixados.

O Inter retorna as suas atenções para as oitavas de final da Copa Libertadores e volta a campo na próxima quinta-feira, dia 22, quando recebe o Olimpia-PAR, no duelo de volta, às 21h30min, no estádio Beira-Rio. No jogo de ida, houve empate sem gols no Paraguai. Quem vencer na volta fica com a vaga.

