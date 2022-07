Inter encaminha contratação do atacante Mikael, da Salernitana

publicidade

Após acertar a contratação de Braian Romero, do River Plate, o Inter encaminhou acordo com outro atacante. Trata-se de Mikael, 23 anos, da Salernitana. O jogador vai assinar contrato por empréstimo com o Colorado, após ser liberado pelo clube italiano.

Segundo apurado pelo Correio do Povo, Mikael está no CT Parque Gigante, onde vai realizar os últimos trâmites, como exames médicos e assinatura de contrato, para ser anunciado como novo reforço do Inter para a sequência do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

Revelado pelo Sport, o atleta teve destaque em 2021. Foram 17 gols em 45 jogos com a camisa do Leão. Esses números despertaram o interesse da Salernitana, que, inicialmente, acertou a chegada de Mikael por empréstimo. Porém, com a permanência na Série A do Campeonato Italiano, o clube de Salerno ativiou a cláusula de compra do atacante por 2,75 milhões de euros (R$ 14,7 milhões, na cotação atual). Na Itália, ele disputou apenas sete partidas no campeonato nacional, sem gols ou assistências, e não estava nos planos para a temporada 2022/23.

Com Romero e Mikael, Mano Menezes passa a ter um leque maior de possibilidades para o sistema ofensivo. Até então, Alemão, Matheus Cadorini e David, improvisado, eram as opções para o comando de ataque colorado.

Veja Também